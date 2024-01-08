Ударили по сердцу Харькова: во время массированной атаки под удар попала детская железная дорога

Оккупанты на рассвете 8 января нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, в Харькове враг ударил по детской железной дороге "Малая Южная".

Об этом в эфире телемарафона сообщил Игорь Терехов. Он также подчеркнул, что детская железная дорога является сердцем Харькова, передает 24 Канал.

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Враг атаковал детскую железную дорогу

Как сообщил Терехов, накануне российская ракета прилетела в частный сектор рядом с административным зданием, а во время массированной атаки 8 января под удар попало здание профессионально-технического училища и детской железной дороги "Малая Южная".

Детская "Малая Южная" железная дорога – это символ Харькова. Поэтому будем искать возможности для восстановления поврежденного здания,

– заявил Терехов.

В то же время он добавил, что сначала в Харькове будут заниматься восстановлением жилищного фонда, обеспечением харьковчан тепло-, водо- и электроснабжением.

В Укрзализныце добавили, что атака 8 января еще раз продемонстрировала, кем на самом деле является враг. Там добавили, что при обстреле детской железной дороги никто не пострадал.

Обстрел россиянами ДЖД в Харькове лишний раз напоминает, с кем мы воюем.

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"Продолжаются восстановительные работы и ДЖД в Харькове обязательно вернется, а дипломатические рейсы продолжают везти в Украину союзников, чтобы те наглядно видели, кого считает своей целью враг", - говорится в сообщении.

Обстрел Харьковщины 8 января: что известно

Враг на рассвете 8 января нанес массированный удар по Харьковщине. Оккупанты атаковали город 4 раза. Кроме того, одна из вражеских ракет атаковала Змиев в Чугуевском районе – там разрушен частный дом, под завалами оказались люди.

Спасатели прибыли на место происшествия и начали деблокировать пострадавших. Так удалось спасти из-под завалов 63-летнего мужчину и 62-летнюю женщину. На месте также оказали помощь 88-летнему мужчине. Однако впоследствии стало известно, что спасенная 62-летняя женщина погибла.

В Харькове под вражеским ударом оказались промышленные объекты, учебное заведение и гражданская инфраструктура В городе пострадали не менее 2 человек.

. Детская железная дорога "Малая Южная" – это структурное подразделение регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця", которое занимается воспитанием молодых железнодорожников, обучает их теории и практике функционирования железнодорожного хозяйства, а также помогает им в дальнейшей профориентации.