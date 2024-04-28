Есть большие проблемы: как в Харькове уже готовят энергетику и отопление к зиме

У Харьковской области сложная ситуация с энергетикой. Там уже начинают готовиться к следующей зиме, чтобы она прошла без серьезных проблем.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, уже сейчас работают над определенными проектами, которые должны помочь Харькову и области нормально пройти зиму. Некоторые из них уже воплощены.

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К примеру, во время последнего блекаута в Харькове работало водоснабжение. Все благодаря генераторам, которые питали соответствующие объекты.

Как Харьков и область готовятся к зиме

Основной принцип, по которому будет функционировать энергетика в Харькове и области – децентрализация. Ведь большие ТЭЦ или другие энергообъекты и дальше будут мишенями для оккупантов.

Конечно, энергетики пытаются параллельно ремонтировать объекты критической инфраструктуры. Но следует понимать, что это – очень продолжительно по времени и дорого. А россияне могут нанести повторный удар.

Согласно принципу децентрализации будут определенные объекты, которые будут питать кварталы или даже отдельные дома. Когда-то мы на примере Изюма показывали разбитую авиаударами котельную, которая питала большинство города. Там были децентрализованы такие объекты. И по этому принципу будут работать и в Харькове и области,

– заметила Черненко.

Другое дело – газотурбинные установки. Это уже более ценные проекты, которые будут реализовываться в Харькове при поддержке Министерства энергетики и международных партнеров. Они существенно помогут в отопительный сезон.

Параллельно регион сотрудничает с Фондом Говарда Баффета, который располагает энергетической компанией. Она разрабатывает экспериментальный проект, что позволит сделать больницу или условный жилой дом энергонезависимым. Это попытаются достичь благодаря генераторам, солнечным панелям, аккумуляторам и т.д.

Ситуация в Харькове: коротко