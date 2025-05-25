Харьков слышит взрывы – продолжается атака "Шахедов", есть прилеты

В Харьковскую область этой ночью, 25 мая, также залетели ударные дроны врага. Харьков услышал взрывы.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Взрывы в Харькове ночью 25 мая: что произошло

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще в 21:15 предыдущих суток 24 мая, в Харькове – в 21:50. Ночью 25 числа Воздушные силы предупредили об опасности для Харькова от ударных дронов врага.

БпЛА атаковали город, и около 2 ночи там услышали серию взрывов. Городской голова Харькова Игорь Терехов написал в социальных сетях о взрывах в городе, вызванные ударами дронов. Есть информация о пожаре на месте одного из прилетов.

Обновление 02:05. Зафиксированы прилеты в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах. Пострадало гражданское предприятие. Угроза для города сохраняется, в области большое количество вражеских БПЛА.

Этой же ночью взрывы раздавались во многих городах – Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре, Конотопе та других. Враг осуществляет массированную атаку ударными БПЛА.

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