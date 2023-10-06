"Там ребенок под завалами": патрульные показали первые минуты после удара по центру Харькова

На рассвете 6 октября враг нанес ракетный удар по центру Харькова. Прибывшие первыми на место прилета патрульные полицейские опубликовали видео с бодикамер.

Взрывы в городе раздались около 06:45. Сигнал воздушной тревоги не успел сработать, ведь ракеты летели баллистической траекторией.

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Что происходило в первые минуты после удара

На место атаки первыми прибыли патрульные полицейские. Они сразу же стали помогать пострадавшим и разбирать завалы. Кто-то из людей на месте атаки начал призывать, чтобы все, кто может, присоединились к тушению пожара.

Надо тушить. Там ребенок в комнате завален,

– говорит голос на видео.

Стражи порядка присоединились к спасателям и вместе начали разбирать завалы дома. Одни патрульные носили то, что осталось от крыши, другие – поднимали части стен и расчищали камни, чтобы спасти людей.

Первые минуты после удара: смотрите видео

Удар по центру Харькова: главное