"Там ребенок под завалами": патрульные показали первые минуты после удара по центру Харькова
Источник:МВД Украины
На рассвете 6 октября враг нанес ракетный удар по центру Харькова. Прибывшие первыми на место прилета патрульные полицейские опубликовали видео с бодикамер.
Взрывы в городе раздались около 06:45. Сигнал воздушной тревоги не успел сработать, ведь ракеты летели баллистической траекторией.
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Что происходило в первые минуты после удара
На место атаки первыми прибыли патрульные полицейские. Они сразу же стали помогать пострадавшим и разбирать завалы. Кто-то из людей на месте атаки начал призывать, чтобы все, кто может, присоединились к тушению пожара.
Надо тушить. Там ребенок в комнате завален,
– говорит голос на видео.
Стражи порядка присоединились к спасателям и вместе начали разбирать завалы дома. Одни патрульные носили то, что осталось от крыши, другие – поднимали части стен и расчищали камни, чтобы спасти людей.
Первые минуты после удара: смотрите видео
Удар по центру Харькова: главное
- Местные телеграм-каналы около 7 утра начали сообщать, что над городом заметили ракеты. Через мгновение в центре Харькова раздались взрывы. Впоследствии мэр Игорь Терехов подтвердил, что Россия атаковала гражданскую инфраструктуру.
- От рук оккупантов погибли 2 человека. Сначала спасатели обнаружили тело 10-летнего мальчика, закутанного в одеяло. Спасатели говорят, что ребенок, вероятно, спал, когда враг атаковал дом. Позже из-под завала извлекли тело 68-летней женщины, которая была бабушкой мальчика.
- В результате вражеской атаки пострадало в общей сложности 30 человек: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет. Также травмы получил и 11-месячный мальчик – брат погибшего ребенка.
- От действий оккупантов пострадала съемочная группа португальского телеканала RTP. Они жили в гостинице вблизи дома, который атаковали русские военные. Сам журналисты не травмированы, а вот их машина уничтожена.
- Пострадало от ракетного удара и кафе, расположенное рядом с местом прилета. Сейчас там вылетели все окна, но несгибаемые харьковчане продолжают работать. В пекарне-кондитерской бесплатно угощали спасателей, которые постоянно работают и ликвидируют последствия российской атаки.