Харьковчане за час собрали 1,7 миллиона на дроны-бомбардировщики для военных
Россияне стремятся морально сломить нас, обстреливая украинские города. Впрочем, наши граждане еще больше сплачиваются, собирают средства и покупают ВСУ технику, которая будет помогать уничтожать оккупантов.
В частности, финансовый сбор на вооружение для наших защитников провели и в Харькове. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка Анна Черненко.
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Кто получит дроны-бомбардировщики
Местные телеграмм-каналы объявили сбор на дроны-бомбардировщики "Летучие мыши" для Вооруженных Сил Украины. Неравнодушные харьковчане сразу откликнулись и чуть больше чем через час собрали 1,7 миллиона гривен и купили три таких дрона.
Местные жители уже передали технику украинским бойцам. Так, ее получили следующие подразделения:
- "Азов";
- "Кракен";
- Нацгвардия.
Как используют "Летучие мыши"
Дроны-бомбардировщики "Летучие мыши" являются очень быстрой и маневренной техникой, именно это предохраняет ее от сбития врагом. Украинские бойцы продемонстрировали работу дронов, а также рассказали об их преимуществах.
Если у нас вражеская бронетехника на дистанции до 6 километров, чтобы не использовать десяток боеприпасов – применяются эти дроны. Они точечно подлетают и сбрасывают взрывчатку непосредственно на технику врага,
– объяснил боец полка "Азов" с позывным "Горыныч".
Черненко рассказала о сборе средств на дроны для ВСУ: смотрите видео
Партнеры помогают Украине оружием: последние новости
- Германия планирует передать нашему государству три системы противовоздушной обороны IRIS-T. Первая уже поступила в Украину. Более того, она изрядно показала себя во время массированного ракетного удара оккупантов 31 октября – отработала со 100% результатом.
- Литва поможет Украине с ремонтом немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH2000). Речь идет о по меньшей мере 12 самоходных артиллерийских установках, поврежденных на войне в Украине.
- Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет оружия и другой помощи в размере 275 миллионов долларов. Помощь США в основном будет направлена на пополнение тысяч боеприпасов для уже имеющихся систем вооружений, в частности ракетно-артиллерийских систем HIMARS.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Североатлантический союз передаст Украине оборудование для борьбы с беспилотниками. Он сообщил, что Испания объявила о решении передать Украине 4 американских системы ПВО Hawk.