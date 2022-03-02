Харьковчане вспоминают город до войны: щемящее видео

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать Харьков. Под прицелом орков не военные объекты, а спальные районы, а также больницы и школы.

Агрессор наносит сокрушительные удары по городу, оставляя лишь обломки. Сами же харьковчане ностальгируют и вспоминают, каким был город до войны.

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Они надеются снова увидеть его таким, как раньше. Горожане даже обнародовали короткий, но очень щемящий видеоролик.

Что произошло с Харьковом после нашествия оккупантов: последние новости

Харьковская область постоянно подвергается обстрелам и ракетным ударам врага. Так, ночью 2 марта оккупанты бомбили самолетами CУ-25 позиции Чугуева и Харькова.

В ГСЧС также показали последствия обстрела здания полиции в Харькове.

Крылатая ракета врага попала также и в здание горсовета. Российский снаряд ударил и в школу в Харькове.

А в обед 3 марта больше часа Харьков снова страдал от вражеских обстрелов. Взрывы слышали в нескольких районах сразу.

Каким был Харьков до войны: смотрите видео

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