Харьковчане вспоминают город до войны: щемящее видео
2 марта 2022 , 19:32Читати новину українською
Источник:телеграм Харьков+Украина
Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать Харьков. Под прицелом орков не военные объекты, а спальные районы, а также больницы и школы.
Агрессор наносит сокрушительные удары по городу, оставляя лишь обломки. Сами же харьковчане ностальгируют и вспоминают, каким был город до войны.
Внимание По Харькову снова наносят массированные удары: целят в жилые дома
Они надеются снова увидеть его таким, как раньше. Горожане даже обнародовали короткий, но очень щемящий видеоролик.
Что произошло с Харьковом после нашествия оккупантов: последние новости
- Харьковская область постоянно подвергается обстрелам и ракетным ударам врага. Так, ночью 2 марта оккупанты бомбили самолетами CУ-25 позиции Чугуева и Харькова.
- В ГСЧС также показали последствия обстрела здания полиции в Харькове.
- Крылатая ракета врага попала также и в здание горсовета. Российский снаряд ударил и в школу в Харькове.
- А в обед 3 марта больше часа Харьков снова страдал от вражеских обстрелов. Взрывы слышали в нескольких районах сразу.
Каким был Харьков до войны: смотрите видео
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