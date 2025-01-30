В планах еще 5: в Харькове показали новую школу на глубине восемь метров под землей

Уже вторую подземную школу построили с нуля и открыли в прифронтовом Харькове. Обучение начали 750 детей, они занимаются в две смены.

Городской голова Игорь Терехов рассказал, что в планах еще 5 школ. Их планируют открыть до начала следующего учебного года. Другими деталями поделилась корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Как в Харькове функционирует 2 подземная школа

В харьковских школах сейчас учатся более 100 тысяч детей: 53 тысячи находятся в Харькове, остальные – в других областях и странах, они посещают занятия дистанционно.

Лишь 8% школьников, около 6 тысяч, могут непосредственно учиться за партами. Однако только 2 – 3 дня, все остальное время также онлайн.

Это важное событие, которое поможет нашим детям социализироваться. И кружки есть, и психолог с логопедом есть. Также есть профессиональная ориентация для старших учеников,

– поделилась учительница начальных классов Людмила Иванова.

Школу построили за средства международных доноров. Тайвань выделил почти 2 миллиона долларов, еще 10 миллионов гривен добавили из городского бюджета.

"Вторая половина здания будет оборудована и отремонтирована. Примерно через месяц откроются дополнительных 8 кабинетов", – рассказала директор лицея Лариса Жолновач.

Классы расположены под землей на глубине 8 метров, все помещения оборудованы мощной системой кондиционирования и пожаротушения.

Готовим еще 3 школы, их построим до конца весны,

– отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Другие же два учебных заведения, по его словам, должны открыть уже 1 сентября.

Добавим, что в Харькове также планируют построить подземную больницу "Ковчег". Строительство должно начаться в 2025 году.