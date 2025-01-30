Міський голова Ігор Терехов розповів, що у планах ще 5 шкіл. Їх планують відкрити до початку наступного навчального року. Іншими деталями поділилася кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Як у Харкові функціонує 2 підземна школа

У харківських школах нині навчаються понад 100 тисяч дітей: 53 тисячі перебувають у Харкові, решта – в інших областях та країнах, вони відвідують заняття дистанційно.

Лише 8% школярів, близько 6 тисяч, можуть безпосередньо навчатися за партами. Проте тільки 2 – 3 дні, весь інший час також онлайн.

Це важлива подія, яка допоможе нашим дітям соціалізуватися. І гуртки є, і психолог з логопедом є. Також є професійна орієнтація для старших учнів,

– поділилася вчителька початкових класів Людмила Іванова.

Школу збудували за кошти міжнародних донорів. Тайвань виділив майже 2 мільйони доларів, ще 10 мільйонів гривень додали з міського бюджету.

"Друга половина будівлі буде обладнана і відремонтована. Приблизно через місяць відкриються додаткових 8 кабінетів", – розповіла директорка ліцею Лариса Жолновач.

Класи розташовані під землею на глибині 8 метрів, усі приміщення облаштовані потужною системою кондиціонування та пожежогасіння.

Готуємо ще 3 школи, їх побудуємо до кінця весни,

– наголосив мер Харкова Ігор Терехов.

Інші ж два навчальні заклади, за його словами, мають відкрити вже 1 вересня.

Додамо, що у Харкові також планують побудувати підземну лікарню "Ковчег". Будівництво має початися у 2025 році.