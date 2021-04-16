В Харькове искали пропавшую 12-летнюю школьницу: привлекли волонтеров и полицию
Ребенок пропал 15 апреля в Немышлянском районе Харькова. 12-летняя школьница пошла гулять и не вернулась. Поиском занимались полицейские, волонтеры и жители города.
Источник:полиция Харьковщины
В полицию обратился ее 41-летний отец. Он начал переживать, поскольку дочери уже несколько часов не было дома.
К теме Пропавшего 7-летнего мальчика с Волыни живым нашли в болоте: его отыскал пес
Больше об исчезновении
Правоохранители получили сообщение о пропаже ребенка примерно в 20:45. Мужчина сообщил, что его 12-летняя дочь ушла гулять в 3 часа дня и не вернулась. Телефон с собой она не брала.
Пропавшую нашли в тот же день на платформе станции метро "Защитников Украины". Оказалось, что она пошла проведать свою бабушку. Когда пожилая женщина легла отдохнуть, внучка пошла гулять и заблудилась.
Как проходил розыск
- На поиск девочки были ориентированы все наряды полиции.
- Также подняли по тревоге личный состав.
- К ним присоединились волонтеры и жители района.
- Правоохранители провели с ребенком воспитательную беседу и отвезли домой.
Поделиться новостью