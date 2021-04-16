Ребенок пропал 15 апреля в Немышлянском районе Харькова. 12-летняя школьница пошла гулять и не вернулась. Поиском занимались полицейские, волонтеры и жители города.

В полицию обратился ее 41-летний отец. Он начал переживать, поскольку дочери уже несколько часов не было дома.

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Правоохранители получили сообщение о пропаже ребенка примерно в 20:45. Мужчина сообщил, что его 12-летняя дочь ушла гулять в 3 часа дня и не вернулась. Телефон с собой она не брала.

Пропавшую нашли в тот же день на платформе станции метро "Защитников Украины". Оказалось, что она пошла проведать свою бабушку. Когда пожилая женщина легла отдохнуть, внучка пошла гулять и заблудилась.

Как проходил розыск

На поиск девочки были ориентированы все наряды полиции.

Также подняли по тревоге личный состав.

К ним присоединились волонтеры и жители района.

Правоохранители провели с ребенком воспитательную беседу и отвезли домой.

Обратите внимание! В селе Раговка Вышгородского района Киевской области, 14 апреля исчез 2-летний мальчик Богдан Униченко. Ребенка искали в течение всей ночи. К поискам привлекли вертолет. В обед 15 апреля пропавшего нашли в лесу. Мальчик был невредим.