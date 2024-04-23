СБУ задержала в Харькове вражеского корректировщика, который планировал удар по спецназовцам ГУР
Источник:Служба безопасности Украины
Вражеский информатор пытался выявить расположение военных Главного управления разведки. В СБУ рассказали, кем был корректировщик российских ракетно-бомбовых ударов и куда именно пытался направить вражеский удар.
Вражеский приспешник пытался найти, где расположено спецподразделение "Кракен" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Оккупанты надеялись направить на наших спецназовцев баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы КАБ-500.
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Детали задержания вражеского корректировщика
Наводчик вышел на сеанс зашифрованной связи со своим куратором из российской разведки и передал ему координаты. СБУ сразу же задержала его в собственном доме и изъяли мобильный телефон, который он использовал для связи с российскими спецслужбами.
Кроме того, сотрудники Службы безопасности провели мероприятия, которые обезопасили город от новой атаки с воздуха.
Кем оказался российский наводчик и как получал информацию
Вражеским приспешником оказался местный житель, идеологический сторонник вражеской идеологии. В начале апреля он уже сотрудничал с оккупантами через соцсети, где публиковал антиукраинские комментарии. Чтобы собрать разведданные предатель обходил территорию города и отслеживал места базирования наших военных. Также злоумышленник "втемную" выспрашивал нужную информацию у клиентов ТРЦ, в котором работал продавцом.
Следователи СБУ сообщили корректировщику о подозрении за несанкционированное распространение информации о перемещении, движение или расположение ВСУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Что еще известно об ударах россиян по Харькову
- В Воздушных силах назвали цель, которую преследовали россияне, когда вчера, 22 апреля ударили по телебашне в Харькове. По словам представителя Воздушных сил Ильи Евлаша, вероятнее всего российские войска пытались оборвать связь для распространения собственной пропаганды.
- 22 апреля россияне целенаправленно ударили ракетой Х-59 по телебашне в Харькове. Она попала на высоте 140 метров, разрушив верхнюю часть телебашни. К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.
- Сейчас в Харькове и области временно отсутствует трансляция телевизионного сигнала, продолжаются работы по восстановлению вещания. В то же время трансляция ряда радиостанций в FM-диапазоне продолжается.
- Британский таблоид The Sun опубликовал материал о возможных направлениях будущего российского наступления. Там убеждены, что большие наступательные действия будут на трех направлениях. Но вряд ли это произойдет.