В Харькове вечером 2 марта снова раздаются взрывы – будьте в укрытии

2 марта 2022 , 22:01
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Источник:

телеграм-канал "Суспільне Харків"

Вечером 2 марта в Харькове снова слышны взрывы. Местные СМИ сообщили об этом около 21:58.

"Харьков. Самолет. Взрывы", – написали в телеграм-канале "Суспільне Харків". В городе воздушная тревога, не покидайте укрытия.

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Обстрелы Харькова 2 марта

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Автор: Ірина Буртик