В Харькове вечером 2 марта снова раздаются взрывы – будьте в укрытии
2 марта 2022 , 22:01Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Суспільне Харків"
Вечером 2 марта в Харькове снова слышны взрывы. Местные СМИ сообщили об этом около 21:58.
"Харьков. Самолет. Взрывы", – написали в телеграм-канале "Суспільне Харків". В городе воздушная тревога, не покидайте укрытия.
Читайте также Харьковчане – держитесь: в УЗ пообещали гораздо больше вагонов для эвакуации
Обстрелы Харькова 2 марта
- Днем россияне нанесли удар возле телебашни в Харькове. Другой снаряд попал в школу. Били также по зданиям СБУ, полиции и университета имени Каразина.
- Оккупанты разрушили в Харькове интернат для незрячих детей. Там выбиты окна и двери, директор заведения получил ранения.
- Захватчики атаковали украинцев, которые пытались выехать из города. Пассажиры показали жуткие видео с железнодорожного вокзала.
- Харьковчане продолжают делиться видео разбомбленных квартир. Россияне непрерывно обстреливают гражданские районы города.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!