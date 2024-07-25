В Харькове закончилась самая длинная за время полномасштабной войны тревога

В Харькове вечером 25 июля закончилась самая длинная с начала полномасштабного вторжения воздушная тревога. Она длилась более двух суток.

Российские войска с начала вторжения регулярно обстреливают Харьков и Харьковскую область. Воздушная тревога в регионе иногда звучит по 10 – 12 часов.

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В Харькове звучала самая длинная воздушная тревога

Тревогу в городе объявили 23 июля в 18:31. Закончилась она только сегодня, 25 июля, – в 21:02.

Однако уже через 11 минут после отбоя тревогу объявили снова.

Стоит отметить, что несколько дней назад, 20 – 21 июля, в Харькове также зафиксировали воздушную тревогу, которая длилась длилась длилась 1 сутки и 14 часов.

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Сейчас власти Харькова работают над тем, чтобы дифференцировать воздушные тревоги. Целью является распознавание целей, которые летят в Харьков, и которые летят на Харьковскую область. По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, люди будут совсем иначе реагировать на воздушные тревоги и это также облегчит условия работы для бизнеса.