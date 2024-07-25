Російські війська від початку вторгнення регулярно обстрілюють Харків та Харківську область. Повітряна тривога в регіоні інколи лунає по 10 – 12 годин.

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В Харкові лунала найдовша повітряна тривога

Тривогу в місті оголосили 23 липня о 18:31. Закінчилась вона лише сьогодні, 25 липня, – о 21:02.

Однак вже за 11 хвилин після відбою тривогу оголосили знову.

Варто зазначити, що кілька днів тому, 20 – 21 липня, в Харкові також зафіксували повітряну тривогу, яка тривала тривала 1 добу та 14 годин.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Наразі влада Харкова працює над тим, щоб диференціювати повітряні тривоги. Метою є розпізнавання цілей, які летять до Харкова, і які летять на Харківську область. За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, люди будуть зовсім інакше реагувати на повітряні тривоги і це також полегшить умови роботи для бізнесу.