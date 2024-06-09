Перебрасывают резервы: что планируют россияне на Харьковщине

Россия наращивает резервы на Харьковщине. Враг не оставляет попыток наступательных действий на этом направлении, а также, возможно, намерений идти на Сумы.

Так, сначала Россия накапливала резервы для наступления на Харьков и Сумы и начала разведку боем. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, заметив, что потом врагу удалось продвинуться вперед и развить ее до уровня ведения боевых действий за буферную зону.

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Что происходит на Харьковщине

Таким образом враг стремился отодвинуть наши войска за 20 километров от Харькова, чтобы получить возможность применять артиллерию, как на Херсонском направлении. Россияне хотят захватить Волчанск Харьковской области, чтобы зайти в тыл украинской группировки, защищающей Купянск. Однако ВСУ провели стабилизационную операцию и не дали захватчикам реализовать эти планы.

Теперь на Харьковском направлении россияне пытаются обойти систему обороны вокруг поселка Липцы и реализовать такие же тактические приемы вокруг Волчанска, но наши защитники срывают эти планы. Враг добавляет резервов, которые может применять для того, чтобы или нарастить свои усилия на Харьковском направлении – на севере Волчанска, или открыть боевые действия на новом направлении – Сумы,

– сказал генерал-лейтенант в отставке.

Что происходит вокруг Волчанска: смотрите на карте

Впрочем, благодаря успешным действиям Сил обороны на Харьковском направлении у захватчиков не получается воплотить этот замысел в реальность.

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