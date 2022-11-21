В Харьковской области саперы нашли "минный коридор": как он работает и чем опасен

Российские захватчики продолжают кошмарить Харьковщину постоянными обстрелами. Кроме того, в регионе высокая минная загрязненность. Накануне саперы обнаружили вражеский минный коридор.

Нацгвардейцы и военная контрразведка обнаружили так называемый минный коридор на Севере Харьковской области и ликвидировали его. Об этом 24 каналу сообщила корреспондент из Харькова Анна Черненко.

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Как саперы ликвидируют взрывчатые боеприпасы

Первоначально украинские специалисты нашли противотанковую мину МОН-90 на дистанционном минировании. А неподалеку от него находились еще несколько выпрыгивающих взрывных снарядов.

Этот минный коридор был ориентирован на поражение людей. Его уже полностью сделали безопасным,

– отметила корреспондент.

При возможности поднять взрывной боеприпас, специалисты вывозят его на государственную границу и там усиливают линию обороны против врага. Так, если захватчики попытаются осуществить наступление, против них будут работать их же мины. В случае если вывезти боеприпас не получается, саперы подрывают его на месте, чтобы предотвратить дальнейшую детонацию.

Сколько территории Украины до сих пор заминировано

В настоящее время в Украине заминированы 30% территории. Глава ГСЧС Украины Сергей Крук рассказал, что площадь и объемы минирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом.

Крук сообщил, что в Херсонской и Николаевской областях активно идет очистка деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов. Разминированию подлежат более 8 тысяч квадратных километров:

около 7 тысяч квадратных километров – это территория Херсонской области,

до 1,5 тысячи квадратных километров – Николаевской области.

На деоккупированных территориях указанных областей во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями работает значительное количество пиротехнических подразделений ГСЧС. Выполняются все поставленные задачи, основные из которых – запуск систем жизнеобеспечения и оказания помощи гражданам,

– заметил глава ГСЧС.

Ситуация в Харьковской области: актуальная информация

17 ноября россияне в очередной раз нанесли ракетные атаки по мирным городам Украины, в частности попали и по критической инфраструктуре Харьковщины. В результате циничной атаки есть по меньшей мере 3 пострадавших, их госпитализировали в больницу.

На улице Бучмы в районе Северной Салтовки в Харькове 11 ноября произошел несчастный случай с участием двух подростков. Во время прогулки несовершеннолетние взорвались на кассетном боеприпасе.

Россияне пытали и током, и избиением, и издевательством. В частности, в пыточной в Песках-Радьковских нашли зубы, противогазы, наручники. В Боровой один из замученных пытался оставить на стене свой позывной.

Во время оккупации Изюмщины российские военные расстреляли машину с гражданскими украинцами. Очередной акт военного преступления российских военных был зафиксирован в селе Спиваковка Изюмского района.

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