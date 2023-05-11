Некоторые кварталы пострадали на 70%: как восстанавливается Старый Салтов в Харьковской области

Очень часто под обстрелы российских окупантов попадает Харьковская область. В результате постоянных ударов некоторые поселки пострадали на 70%. Впрочем, жители не сдаются и уже начали восстановительные работы в некоторых населенных пунктах.

К восстановлению поселков и городков в Старом Салтове присоединилась Армия восстановления. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Харьковщина возобновляется от обстрелов

Старый Салтов – курортный населенный пункт Харьковской области. К сожалению, некоторые его части и кварталы пострадали примерно на 70%. Речь идет о жилом фонде и объектах социальной и критической инфраструктуры.

Понемногу он восстанавливается. Очень многое еще остается проблем, но приятно видеть, что начали восстановление. "Армия восстановления" – это проект трудоустройства людей. Это насущная проблема на Харьковщине, потому что в небольших городках и поселках очень трудно найти работу,

– отметила Анна Черненко.

Поэтому люди обращаются в центр занятости и устраиваются в Армию восстановления. Среди предлагаемой работы есть социальный труд. Речь идет о разборе завалов, уборке территорий, помощи в обустройстве определенных укрытий. В "Армии восстановления" есть уже более 3 тысяч человек, среди них и трудоустроенные и волонтеры.

В частности, отстраивать начали Старосалтовский лицей, там ставят окна.

"Это большая работа и большое достижение. Как говорят сами местные, если есть школа – тогда и возвращаются местные и населенный пункт продолжает жить", – подчеркнула корреспондентка.

Сейчас уже разрабатывают проект восстановления школы, средства на которые будут предоставлены в виде субвенций. Восстановление лицея запланировано на этот год. Добавим, что субвенции выдали на восстановление нескольких школ и строительство будущих укрытий.

Анна Черненко о состоянии Старого Салтова на Харьковщине: смотрите видео

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