Некоторые кварталы пострадали на 70%: как восстанавливается Старый Салтов в Харьковской области
Очень часто под обстрелы российских окупантов попадает Харьковская область. В результате постоянных ударов некоторые поселки пострадали на 70%. Впрочем, жители не сдаются и уже начали восстановительные работы в некоторых населенных пунктах.
К восстановлению поселков и городков в Старом Салтове присоединилась Армия восстановления. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
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Харьковщина возобновляется от обстрелов
Старый Салтов – курортный населенный пункт Харьковской области. К сожалению, некоторые его части и кварталы пострадали примерно на 70%. Речь идет о жилом фонде и объектах социальной и критической инфраструктуры.
Понемногу он восстанавливается. Очень многое еще остается проблем, но приятно видеть, что начали восстановление. "Армия восстановления" – это проект трудоустройства людей. Это насущная проблема на Харьковщине, потому что в небольших городках и поселках очень трудно найти работу,
– отметила Анна Черненко.
Поэтому люди обращаются в центр занятости и устраиваются в Армию восстановления. Среди предлагаемой работы есть социальный труд. Речь идет о разборе завалов, уборке территорий, помощи в обустройстве определенных укрытий. В "Армии восстановления" есть уже более 3 тысяч человек, среди них и трудоустроенные и волонтеры.
В частности, отстраивать начали Старосалтовский лицей, там ставят окна.
"Это большая работа и большое достижение. Как говорят сами местные, если есть школа – тогда и возвращаются местные и населенный пункт продолжает жить", – подчеркнула корреспондентка.
Сейчас уже разрабатывают проект восстановления школы, средства на которые будут предоставлены в виде субвенций. Восстановление лицея запланировано на этот год. Добавим, что субвенции выдали на восстановление нескольких школ и строительство будущих укрытий.
Анна Черненко о состоянии Старого Салтова на Харьковщине: смотрите видео
Обстрелы Харьковщины: последние новости
- Российские оккупанты не прекращают терроризировать местных в Харьковской области. 7 мая россияне еще раз обстреляли Балаклею. Ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков. В результате удара пострадали 5 человек.
- С-300 террористы использовали и 9 мая для обстрела села Новый Коротич. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. Впрочем, потому, что большинство воздушных целей ударили в землю, в лесопосадке произошел пожар.
- Заметим, что в Харьковской области на 37,8% повреждены учебные заведения. 8 детских садов разрушены полностью, около 190 – повреждены. Разбито более 300 школ.