Командир батальона проанализировал наступление россиян на Харьковщину
Приоритетной целью для россиян остается захват Донецкой и Луганской областей. Там же расположены основные войска и средства противника. Чтобы расконцентрировать украинские силы и технику на этих отрезках, нужно открыть другой фронт. Именно поэтому враг начал наступать на Харьковщину.
Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, что имеющихся сил и средств оккупантам недостаточно, чтобы сполна получить успех и выйти на административные границы Харькова. В то же время Силы обороны вынуждены удерживать подготовленные бригады, чтобы достойно отражать россиян и не давать возможности нащупать слабое место в обороне.
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О ситуации на Харьковщине
Комбат рассказал, что на Харьковском направлении оккупанты пытались совершать ударно-штурмовые действия. Населенные пункты Стрелечья, Пыльная и Борисовка чрезвычайно сложные для удержания – это условная "буферная зона". Однако украинские военные нанесли серьезное поражение из подготовленных рубежей, и враг понес существенные потери.
Бои на Харьковщине: смотрите на карте
Противник дополнительно понимает, что имеет "окно возможностей". За полтора месяца Силы обороны получат максимальную концентрацию боеприпасов и огневых средств, которые поступают в рамках пакета военной помощи от Соединенных Штатов. За это время оккупанты хотят рассредоточить украинские войска на другие направления, а сами же будут наращивать усилия, чтобы получить тактический успех на приоритетном участке фронта.
Удастся ли противнику такими действиями реализовать свои намерения – распылить Силы обороны и получить успех в Донецкой области, к примеру, в направлении Часового Яра или Покровска? По моему убеждению, полным объемом враг не сможет выполнить те задачи, которые ставил перед собой,
– сказал Юрий Федоренко.
Силы обороны достаточно мощно отражают атаки на всех отрезках. Также военная помощь уже начала поступать в подразделения, поэтому военные стали стрелять несколько интенсивнее.
Россия внедряет различные информационные кампании внутри нашего общества, основной целью которых является посеять хаос. Если каждый на своем месте будет отрабатывать на 100%, оккупанты не будут иметь успехов в Украине.
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- Россия 10 мая около 5 утра предприняла попытки наступления на севере Харьковской области со стороны государственной границы.
- На данный момент продолжаются позиционные бои в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Пыльное, Борисовка. Депутат Харьковского облсовета Александр Скорик предположил, что наши Вооруженные Силы уже сегодня могут закончить зачистку этой территории от россиян.
- Проходит эвакуация гражданских из Волчанской громады. Украина перебрасывает дополнительные силы на Харьковское направление. Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сказал, что в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные мероприятия. Противник там применяет пехоту и технику.
- Аналитики американского Института изучения войны считают, что российские оккупанты пытаются оттянуть украинские силы и технику из других критических участков фронта на Востоке Украины.