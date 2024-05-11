Командир батальона проанализировал наступление россиян на Харьковщину

Приоритетной целью для россиян остается захват Донецкой и Луганской областей. Там же расположены основные войска и средства противника. Чтобы расконцентрировать украинские силы и технику на этих отрезках, нужно открыть другой фронт. Именно поэтому враг начал наступать на Харьковщину.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, что имеющихся сил и средств оккупантам недостаточно, чтобы сполна получить успех и выйти на административные границы Харькова. В то же время Силы обороны вынуждены удерживать подготовленные бригады, чтобы достойно отражать россиян и не давать возможности нащупать слабое место в обороне.

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О ситуации на Харьковщине

Комбат рассказал, что на Харьковском направлении оккупанты пытались совершать ударно-штурмовые действия. Населенные пункты Стрелечья, Пыльная и Борисовка чрезвычайно сложные для удержания – это условная "буферная зона". Однако украинские военные нанесли серьезное поражение из подготовленных рубежей, и враг понес существенные потери.

Бои на Харьковщине: смотрите на карте

Противник дополнительно понимает, что имеет "окно возможностей". За полтора месяца Силы обороны получат максимальную концентрацию боеприпасов и огневых средств, которые поступают в рамках пакета военной помощи от Соединенных Штатов. За это время оккупанты хотят рассредоточить украинские войска на другие направления, а сами же будут наращивать усилия, чтобы получить тактический успех на приоритетном участке фронта.

Удастся ли противнику такими действиями реализовать свои намерения – распылить Силы обороны и получить успех в Донецкой области, к примеру, в направлении Часового Яра или Покровска? По моему убеждению, полным объемом враг не сможет выполнить те задачи, которые ставил перед собой,

– сказал Юрий Федоренко.

Силы обороны достаточно мощно отражают атаки на всех отрезках. Также военная помощь уже начала поступать в подразделения, поэтому военные стали стрелять несколько интенсивнее.

Россия внедряет различные информационные кампании внутри нашего общества, основной целью которых является посеять хаос. Если каждый на своем месте будет отрабатывать на 100%, оккупанты не будут иметь успехов в Украине.

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