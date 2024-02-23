Воронки размером с дом: жуткие кадры сел Харьковщины, на которые россияне сбрасывают авиабомбы

Оккупанты обстреливают прифронтовые регионы управляемыми авиационными бомбами. Их вес может достигать от полутонны и даже больше, то есть речь идет о снарядах, которые наносят чрезвычайно серьезные разрушения.

В основном КАБы запускают российские самолеты, которые летят из Белгородской области. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, заметив, что бывают случаи, когда саперам даже приходится доставать из земли снаряды, которые не разорвались.

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КАБы разрушают дома до фундаментов

Обезвреживание управляемых авиационных бомб происходит на специальных площадках. Эти снаряды настолько мощные, что уничтожают целые кварталы. Россияне постоянно сбрасывают КАБы и ФАБы на Харьковщину, в частности в Великобурлукской громаде воронки такие большие, что в них может уместиться не один дом. Села Харьковщины практически уничтожены из-за постоянных обстрелов.

Последствия ударов россиян / ГУ ГСЧС в Харьковской области

В первом случае авиационная бомба, которая не разорвалась, упала возле двора жилого, вторая – неподалеку частного сектора. Кроме этого, оккупанты постоянно обстреливают беспилотниками частные хозяйства, фермы, дома, также бьют КАБами и ФАБами по жилому сектору, где еще остаются люди.

Для того чтобы запустить этот снаряд, нужно залететь вглубь на нашу территорию примерно на 20 – 25 километров. Подлететь ближе российские пилоты боятся, ведь их собьют. Такие случаи фиксируют все чаще.

В течение семи дней украинские военные уничтожили 7 российских самолетов . Среди них есть те, которые обстреливали позиции наших защитников КАБами. В частности Силам обороны удалось приземлить истребители СУ-34 и Су-35.

На Харьковщине есть много сел, в которых осталось примерно 200 человек. Это прифронтовые населенные пункты, где сейчас очень громко. Там люди отказывались выезжать, но из-за последних событий, когда погибли их односельчане, все-таки постепенно меняют свои решения.

Принудительная эвакуация продолжается

В Харьковской области продолжает действовать принудительная эвакуация для семей с детьми. Речь идет о большой части Купянщины. Местные власти сообщили, что учитывая обострение обстрелов КАБами, с людьми снова будут разговаривать и убеждать уехать. Надо сделать выводы и отправить как можно больше мирных жителей в безопасные города.

Если говорить о самом Купянске, то там остается очень много людей пожилого возраста. Они не могут и не хотят никуда ехать. Причиной этого называют имущественные, финансовые вопросы. Однако сейчас заметно, что люди растеряны, ведь фиксируются повторные удары по их домам. После второго попадания в помещение – вероятность выжить очень мала.

В Харьковской области создана горячая линия, а к эвакуации привлечено более 40 волонтерских организаций. Работает координационный штаб при ОВА, поэтому выезд будет происходить централизованно, главное на него решиться.

Россияне не остановятся и дальше будут уничтожать жилую инфраструктуру. Дома обстреливают из артиллерии, сбрасывают КАБы, поэтому едва ли не единственный способ спастись – согласиться на эвакуацию. Это касается не только Купянщины, но и северных границ Харьковщины, которые также очень сильно страдают.

Россия ежедневно обстреливает Купянщину: что известно