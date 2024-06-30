Инициатива переходит на нашу сторону, – военный об успехах на Харьковщине

Ситуация на Харьковщине в основном стабилизирована. Тактическая инициатива переходит на сторону Сил обороны Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, подчеркнув, что батальон выполняет задачи на самых сложных точках и враг не покидает добровольно позиции. Так, за последний год не было ситуации, когда оккупанты сами покинули определенную позицию, или совершили маневр, чтобы отвести личный состав.

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Тактическая инициатива переходит на сторону Украины

"Каждая позиция, которую мы деоккупируем – это постоянные встречные бои с противником. После того, как ее деоккупировали, заняли эту позицию – закрепляемся и имеем обратные ударные штурмовые действия от противника, то есть он пытается восстановить утраченную позицию", – рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

Более того, российские захватчики имеют достаточное количество личного состава, чтобы пополнять свои огромные потери. Равнозначно, как и технику.

Простыми словами – ситуация стабилизирована, тактическая инициатива переходит на сторону Сил обороны. За этим стоит просто титаническая работа Сил обороны. Здесь времени на отдых ни у кого нет,

– подчеркнул Федоренко.

Он также отметил, что ситуация на фронте – это совместная работа украинцев, потому что поддержка Сил обороны очень важна. Поскольку расходы техники при выполнении таких задач очень высоки.

Во время наступления на Харьковщину Россия могла потерять целую бригаду в Волчанске Харьковской области. Говорится об "элитной" 83 десантно-штурмовой бригаде страны-агрессора. Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин объяснил, что из-за этого определенное время оккупанты не будут проводить активные боевые действия.