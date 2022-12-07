Искали почти полтысячи полицейских: в Харьковской области нашли мертвым 7-летнего мальчика

В Харьковской области 5 декабря исчез 7-летний Герман Щербина. Его активно искали 3 дня. К сожалению, 7 декабря обнаружили тело ребенка.

Ребенка искали всем селом

Герман ушел из дома в селе Крутояровка Красноградского района 5 декабря около 14 часов. К его розыску привлекли 420 стражей порядка и поисково-спасательный отряд "Милена".

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Ребёнка искали кинологи, водолазы, военные, волонтеры и местные жители. Активные поиски продолжались 3 дня. Полицейские осмотрели заброшенные строения, поставили посты на вокзалах и станциях. В общей сложности обследовали 20 квадратных километров.



Поиски проходили по всей местности / Фото полиции Харьковщины

Мальчик утонул в озере

К сожалению, 7 декабря правоохранители сообщили, что чуда не произошло.

Мальчика, разыскиваемого с 5 декабря, нашли. Он утонул в озере. Искренние соболезнования семье маленького Германа. Спасибо всем, кто помогал искать,

– заявили в полиции.

Как ребенок зимой оказался в воде – неизвестно.

Впоследствии в ГСЧС добавили, что тело ребенка было под льдом в 20 метрах от берега. В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия.



Ребенок утонул в озере / Фото полиции Харьковщины

Соблюдайте важные правила поведения на льду

Не ходите по льду далеко от берега. Также не становитесь на лед сами или большой группой;

не катайтесь на коньках у прорубей;

не съезжайте на лыжах или санках с крутых берегов прямо на лед;

не разжигайте на льду костер;

не бегайте и не прыгайте по тонкому льду;

если вы провалились, то не паникуйте, а опираясь грудью на лед, двигайтесь к берегу.

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