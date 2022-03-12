На Харьковщине россияне обстреляли центр социально-психологической реабилитации детей

Оккупанты открыли огонь по селу Шевелевка в Харьковской области. Под обстрел попал детский центр социально-психологической реабилитации.

Атака произошла накануне, 11 марта. Эту информацию уже подтвердил Степан Масельский, председатель Изюмской районной государственной администрации.

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Воспитанники и персонал успели скрыться

Дети и персонал центра находились в укрытии. Это спасло им жизнь. Разрушениям подвергся также многоквартирный дом, расположенный рядом. К счастью, обошлось без жертв.

Последствия обстрела в Шевелевке / Фото из телеграм-канала "ВЕХА Харьков"

Россияне бомбили роддом в Мариуполе

9 марта оккупанты нанесли авиационный удар по детской больнице и роддоме в Мариуполе. Погибли 3 человека, среди них – маленькая девочка. Еще 17 человек пострадали. Россияне сознательно атаковали эти здания, а потом цинично пытались оправдываться и запутались в своих же фейках.

Как в Мариуполе выносили детей из роддома: смотрите видео