Харьковская блогерша и участница телешоу рекламирует проект идей для развития России

Диана Бакид – блогерша, имеющая миллион подписчиков в инстаграме. 21 ноября она приняла участие в 33 выпуске 4 сезона шока "Супермама" на СТБ.

И все бы ничего, но в одном из сообщений в соцсети женщина назвала Россию "своим государством". А еще она продвигает в инстаграме проект по "развитию России" и гордится им.

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Россия – "наше государство"

Пользователи инстаграма нашли на странице Дианы Бакид сообщение, в котором женщина:

Называет Россию "нашим государством".

А также продвигает проект российского бизнесмена Дмитрия Давыдова "20 идей по развитию России".

Бакид, напомним, участница проекта "Супермама" на украинском телевидении, мать 3 дочерей, и популярная блогерша с миллионом подписчиков.

Сразу заметим, что сообщения со скандальной информацией уже нет на странице блогерши. Однако сохранился скриншот.



Скандальное сообщение блогерши Бакид / Скриншот "Детектор медиа"

На фото Диана Бакид держит рекламный проспект проекта "Идеи по развитию России от Дмитрия Давыдова". А в тексте, сопровождающем изображение, говорится следующее:

Гордиться нашей страной (очевидно, речь не об Украине, если посмотреть на фото, – 24 канал) можно лишь потому, что в ней есть еще сильные умы.

"Сильным умом" женщина назвала отмеченного Дмитрия Давыдова.

Что интересно, как написали в BBC, никто не знает, кто такой Дмитрий Давыдов, хотя он потратил на рекламу своего проекта не менее полумиллиарда российских рублей (6,7 миллиона долларов). Авторы предполагают, что он связан с Кремлем.

Тем временем проект Давыдова рекламируют Максим Галкин, Николай Басков, Ксения Бородина, Елена Водонаева, "Ведомости", "Коммерсант" и даже Forbes.

на момент публикации материала комментариев по поводу этого инцидента от телеканала СТБ не было.

Уместно будет напомнить, что: