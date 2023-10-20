Уже ездит на велосипеде: как подросток из Харьковской области на протезе восстанавливается после обстрела

Александр Маслов из Дергачей Харьковской области в марте 2022 года попал под обстрел. Сейчас у него протезирование ноги. Врачи говорили, что подростку нужно будет передвигаться в коляске или на костылях, но сейчас он даже ездит на велосипеде.

Также сейчас 17-летний Александр посещает спортзал трижды в неделю. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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История Александра Маслова

Александр Маслов вместе с двоюродным братом 7 марта 2022 везли продукты своим родственникам, когда россияне устроили кассетный обстрел Дергачей.

Первый снаряд упал во дворе, когда я хотел зайти во двор. Я бежал назад. Снаряд упал в метре от меня. В момент, когда была перевязка, мне оказывали первую помощь, вокруг нас тоже было много взрывов,

– вспомнил он.

Харьковские врачи делали все возможное, чтобы спасти ноги, но, к сожалению, одну ампутировали. Впоследствии у парня было 4 операции в Нидерландах, где ему был поставлен протез.

На больничной койке он продолжал учиться в украинской школе онлайн. Его мама Наталья Маслова возила его на обучение в нидерландскую школу. В январе 2023 года Александр вернулся в Украину, чтобы окончить украинскую школу, посетить выпускной и поступить на бюджет в университет.

Несмотря на то, что врачи думали, что подростку придется передвигаться на инвалидной коляске или с помощью костылей, он ходит самостоятельно. Кроме того, он даже ездит на велосипеде и трижды в неделю посещает спортзал. Александр Маслов раньше занимался танцами и мечтает вернуться к занятиям.

"Врачи по его состоянию его здоровья, сроку, который истек после ранения, говорили, что он сейчас должен передвигаться на коляске, с помощью костылей. Но он сказал, что может гораздо больше и взял велосипед. Он уже ездит на велосипеде", – сказала Анна Черненко.

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