"Будут лучше, чем до войны": в Дергачах на Харьковщине начали капитальное восстановление

Постоянные обстрелы Харьковщины привели к уничтожению сотен жилых домов и не только. Однако харьковчане не падают духом и начинают масштабные восстановительные работы.

В частности, Дергачи в Харьковской области едва ли не первыми в области начали проводить такие капитальные ремонтные работы. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Как происходит восстановление районов в Дергачах

Дергачи – город в Харьковском районе, который сейчас начинают отстраивать после постоянных российских обстрелов. Большие работы идут на подходах к населенному пункту. Однако, к сожалению, ремонт электросетей и газа к началу отопительного сезона начать будет сложно.

Деркачи, наверное, одни из первых в области и регионе, где начали отстраивать капитально многоквартирные дома,

– подчеркнула Анна Черненко.

Заметим, что в Дергачевской общине было зарегистрировано как поврежденные или полностью разрушены более 5300 объектов. Из них 2700 – это частные дома, в восстановлении которых помогают волонтеры. Некоторые местные жители живут в домах, где проводят строительство. Некоторые – на время уезжают.

Проекты восстановления общие – помогает община, область, госбюджет.

"Местные говорят, что эти квартальчики будут лучше, чем были до полномасштабного вторжения. Но, понятно, что это только моральное успокоение. Потому что всем было лучше жить в тех условиях, которые были", – рассказала корреспондентка.

К слову, в Дергачи вернулось фактически 100% населения, жившего там до большой войны.

Анна Черненко рассказала о восстановлении Дергачей на Харьковщине: смотреть видео

Проектов для восстановления много

В Дергачах сейчас очень много проектов, которые хотели бы реализовать. Однако есть вопросы их финансирования. В частности, проект восстановления дома культуры, где устроили гуманитарный штаб. К сожалению, российские оккупанты прицельно попали у него ракетой, уничтожив здание.

В восстановлении нуждается также местная больница. Как и десятки разрушенных домов местных.

Общая стоимость проектов (ремонта – 24 канала) этих домов составляет около 170 миллионов. Это полная модернизация, утепление, ремонт крыш и подъездов,

– объяснил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской городской военной администрации.

В общей сложности сейчас ремонтируют 16 домов, их должны успеть завершить к началу осени. Восстановление могут быть распространены и на другие населенные пункты Харьковщины. Однако чем ближе к границе и линии фронта, тем ситуация сложнее.

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