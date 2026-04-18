Россия накапливает силы для штурма важного города на севере Украины: обзор фронта от ISW
- Украинские силы достигли успехов на Славянском и Добропольском направлениях, осуществляя ограниченные контратаки.
- Российские военные готовятся к будущим штурмам вблизи Волчанска, накапливая силы для атак в этом районе.
Оккупанты продолжают наступательные действия на нескольких направлениях фронта. Украинские военные срывают планы врага.
Институт изучения войны выяснил ход боевых действий на фронте в Украине. Силам обороны удалось достичь продвижений на двух направлениях.
Где изменилась линия фронта?
Украинские военные недавно имели успех на Славянском направлении, где продолжают ограниченные контратаки.
Геолоцированные кадры, опубликованные 16 апреля, показывают, как российские силы наносят удар по занятой защитниками траншеи на северо-запад от Заречного (северо-восточнее Лимана), что свидетельствует о недавнем продвижении украинских сил в этом районе.
Также Силы обороны прошли вперед на Добропольском направлении. Геолоцированные кадры, опубликованы 15 апреля, показывают, как российские силы обстреливают украинские позиции в северном Торецком (на восток от Доброполья), что свидетельствует о недавнем продвижении украинских сил в этом районе.
Между тем подтвержденного продвижения оккупантов нет. Враг и в дальнейшем продолжает использовать тактику инфильтрации малыми пехотными группами.
Так, россияне недавно проводили миссии проникновения в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолоцированные кадры, опубликованные 16 апреля, показывают, как украинские силы наносят удары по вражеским позициям в восточной Константиновке и на северо-восток от Берестка (на юго-запад от Константиновки) после того, как оккупанты осуществили инфильтрацию.
Россияне также пытаются проникнуть в Майское (на северо-восток от Константиновки) и используют много мотоциклов для проведения инфильтраций.
Противник осуществлял так называемые миссии проникновения и на Александровском направлении, тогда как украинские силы продолжали ограниченные контратаки.
Геолоцированные кадры, опубликованные 16 апреля, показывают, как украинские силы наносят удары по российским позициям к западу от Степного (на юго-восток от Александровки).
Продвижение ВСУ, инфильтрации россиян / Карты ISW
Какова ситуация на севере Харьковщины?
- Российские силы готовятся к будущим штурмам вблизи и внутри Волчанска (на северо-восток от города Харьков).
- 16-й армейский корпус Украины сообщил 17 апреля, что оккупанты накапливали силы вблизи Волчанска в течение прошлой недели (примерно с 10 апреля) для будущих атак в направлении Волчанских Хуторов (немного восточнее Волчанска) и Вильчи (немного южнее Волчанска).
- 16-й армейский корпус заявил, что россияне сосредотачиваются на переправе через реку Волчья и получении плацдарма в южном Волчанске.
- Напомним, что на прошлой неделе враг продвинулся в южной части Волчанска. Под контролем Сил обороны остается юго-восточная часть города, значительная часть Волчанска в серой зоне, но большинство – оккупирована.
- 14 апреля Россия сбросила шесть КАБов на Печенежскую дамбу – самое большое водохранилище Харьковщины, которое обеспечивает водой Харьков. Таким ударом враг пытался не только создать угрозу водоснабжению города, но и сорвать эвакуацию и логистику в области. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, дамба является важным маршрутом между Великим Бурлуком и Чугуевом, которым перемещается много гражданских.
- Свитан объяснил, что сейчас из района Великого Бурлука продолжается эвакуация населения, а россияне одновременно пытаются наступать туда со стороны Волчанска и с территории России. Поэтому удар по дамбе имел целью усложнить вывоз людей и снабжение. По мнению эксперта, Большой Бурлук в ближайшее время может стать важной зоной боевых действий. Он также отметил, что Россия продолжает террористические атаки по гражданской и критической инфраструктуре Украины.