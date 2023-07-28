Никто не ожидал: как Харьковская операция кардинально изменила Запад и напугала Россию

Украинские военные продолжают наступать на некоторых направлениях и вытеснять российских оккупантов с территории государства. Впрочем, еще недавно наши партнеры подсознательно были убеждены, что Украина может вести только оборонные операции.

Об этом 24 Каналу в эксклюзивном интервью рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, это мнение поменяла Харьковская операция.

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Сила Украины на фронте

Без проукраинской коалиции и поддержки партнеров Украине было бы трудно бороться с Россией, учитывая ее ресурсность, отметил Подоляк. Сейчас украинские защитники демонстрируют силу и отвагу на фронте, ценой собственной жизни отвоевывая каждый сантиметр земли.

Никто не ожидал. Ни Россия, ни наши партнеры. Украина просто пошла и показала, что она очень эффективна с точки зрения наступательных действий. Тогда Россия была напугана, она переформатировалась в плане действий. Нагнали этих "гастрабайтеров" из стран бывшего союза,

– сказал советник главы ОПУ.

Эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком: смотреть видео

Чиновник подчеркнул – Украина сознательна в своей борьбе. Россия же воюет иначе. Она не жалеет своих военных, а использует в рабочих целях и отправляет просто умирать. Затем привозит следующих и так далее. При этом внутри страны сознательно поддерживаются такие действия.

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