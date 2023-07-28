Никто не ожидал: как Харьковская операция кардинально изменила Запад и напугала Россию
Украинские военные продолжают наступать на некоторых направлениях и вытеснять российских оккупантов с территории государства. Впрочем, еще недавно наши партнеры подсознательно были убеждены, что Украина может вести только оборонные операции.
Об этом 24 Каналу в эксклюзивном интервью рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, это мнение поменяла Харьковская операция.
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Сила Украины на фронте
Без проукраинской коалиции и поддержки партнеров Украине было бы трудно бороться с Россией, учитывая ее ресурсность, отметил Подоляк. Сейчас украинские защитники демонстрируют силу и отвагу на фронте, ценой собственной жизни отвоевывая каждый сантиметр земли.
Никто не ожидал. Ни Россия, ни наши партнеры. Украина просто пошла и показала, что она очень эффективна с точки зрения наступательных действий. Тогда Россия была напугана, она переформатировалась в плане действий. Нагнали этих "гастрабайтеров" из стран бывшего союза,
– сказал советник главы ОПУ.
Эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком: смотреть видео
Чиновник подчеркнул – Украина сознательна в своей борьбе. Россия же воюет иначе. Она не жалеет своих военных, а использует в рабочих целях и отправляет просто умирать. Затем привозит следующих и так далее. При этом внутри страны сознательно поддерживаются такие действия.
Борьба Украины на фронте: последние новости
- На 28 июля украинские защитники сдерживают движение российских оккупантов вблизи Марьинки в Донецкой области. В то же время из-за успешных действий ВСУ оккупанты на Юге отказываются идти в бой.
- ВСУ освободили от российских захватчиков Старомайорское, что в Волновахском районе Донецкой области. Работа шла под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии.
- Россияне терпят немалые потери личного состава на фронте. Таким образом, ищут альтернативные пути пополнения резервов.
- На 520 день борьбы украинские силы обороны ликвидировали еще 560 российских захватчиков. Общая цифра составляет 244 830 бойцов. Она может корректироваться.