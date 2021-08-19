Харьковские соглашения и формула Штайнмайера - совершенно разные вещи, - политолог Петренко

В обществе сравнивают с Харьковскими соглашениями Минские. Особенно в части формулы Штайнмайера, которая несет риск признать юридически временно оккупированные украинские территории под флагами боевиков.

Словно продолжение той же харьковской измены и снова руками руководимого парламента. Как подчеркнул политолог, доктор политических наук Игорь Петренко, сходным в них может быть лишь то, что документы рассматриваются как "измена".

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Мол, уже только потому что Харьковские соглашения подписали, сознательно выполняя прихоти России и игнорируя как экспертные заключения, так и крики общества. С формулой же так не получится – общество включено в процесс напрямую и следит за пересечением красных линий.

Харьковские соглашения и формула Штайнмайера – совершенно разные вещи. И сейчас говорить, что Украина примет и формулу Штайнмайера в том виде, который предлагают наши западные партнеры, реализует, – тоже не имеет оснований,

– подчеркнул Петренко.

Как принимали Харьковские соглашения

Беглый президент Виктор Янукович 21 апреля 2010 года на 25 лет продлил срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе. Якобы под предлогом получения скидки на природный газ.

Под куполом парламента голосовали за закон "О ратификации соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания российского флота на украинской территории". Тогда государственный стяг лежал на креслах, а спикер прятался под зонтиком.

Накажут ли виновных

236 нардепа проголосовали "за". Не депутаты, а их карточки – ведь часть даже не была в стране.

Впервые допросы начались чуть ли не сразу после Революции Достоинства – по делу о преступлениях предшественников. И только 12 марта 2021 года официально, по указанию Совета нацбезопасности и обороны, открыли уголовное производство. По версии следствия, именно эти соглашения искусственно создали предпосылки для увеличения численности войск России в Крыму и дальнейшей оккупации.

По мнению политолога Владимира Фесенко, тема Крыма политическая, переговорная, стала актуальной. И, возможно, в СНБО решили усилить эту тему информационно, потому что любые такие расследования, по которым проходят политики, всегда имеют информационно-политический резонанс.

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Политиков немало. Вот только тех же 236 тогдашних нардепов привлечь к уголовной ответственности сложно. Их защищает Конституция, так называемый индемнитет – за голосование и высказывания. Разве что зайти с другой стороны.

"Вопрос ключевой не в том, кто нажимал кнопочку "за" и "против". Ключевой вопрос – действия, направленные в ущерб суверенитету. Если ставим вопрос, что просто был проголосован закон, который не нравится, то это не имеет никаких потенциальных последствий для уголовного производства", – пояснил эксперт-конституционалист Богдан Бондаренко.

То есть, должны быть доказательства сговора, давления и протягивания закона, вероятного корыстного мотива, того же биллинга звонков или записи переговоров. Будет касаться это производство не только нардепов, но и чиновников.

Кто их готовил, и почему не было принято во внимание, я помню. Тогда было решение ГНЭУ (Главного научно-экспертного управления – 24 канал), которое разбило ратификацию, что оно не отвечало, кажется, даже Конституции,

– резюмировал Игорь Чаленко.

На допрос в СБУ вызвали 12 человек

На допрос в роли свидетелей в СБУ вызвали 12 человек. Среди них – нардеп Юрий Бойко, бывший глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский, тогдашний председатель парламента Владимир Литвин и еще множество топовых чиновников того времени. Но это далеко не все причастные.

Как заметил Петренко, есть немало громких имен, которые уже сейчас не в политике или которые даже, возможно, помогают в чем-то власти, потому как они из этого будут выходить – пока непонятно.

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По словам Бондаренко, есть информация в СМИ, что человек, который занимался подготовкой Харьковских соглашений со стороны Кабмина, сейчас работает в секретариате СНБО. Самыми интересными были три человека – Владимир Головатый, Ринат Ахметов и Владимир Литвин.