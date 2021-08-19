Немов продовження тієї ж Харківської зради і знову руками керованого парламенту. Як наголосив політолог, доктор політичних наук Ігор Петренко, подібне у них може бути лише те, що документи розглядаються як "зрада".

Важливо Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим"

Мовляв, вже тільки тому, що Харківські угоди підписали, свідомо виконуючи забаганки Росії й ігноруючи як експертні висновки, так і крики суспільства. З формулою ж так не вийде – суспільство включено у процес на пряму і слідкує за перетином червоних ліній.

Харківські угоди і формула Штайнмаєра – абсолютно різні речі. І зараз говорити, що Україна візьме і формулу Штайнмаєра у тому вигляді, які пропонують наші західні партнери, реалізує, – теж не має підстав,

– наголосив Петренко.

Як приймали Харківські угоди

Президент-утікач Віктор Янукович 21 квітня 2010 року на 25 років продовжив строк перебування Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Нібито під приводом отримання знижки на природний газ.

Під куполом парламенту голосували за закон Про ратифікацію угоди між Україною та Росією з питань перебування російського флоту на українській території. Тоді державний стяг лежав на кріслах, а спікер ховався під парасолькою.

Зверніть увагу! 236 нардепи проголосували "за". Не депутати, а їхні картки – адже частина навіть не була у країні.

Чи покарають винних

Вперше допити розпочались мало не одразу після Революції Гідності – у справі про злочини попередників. І тільки 12 березня 2021 року офіційно, за вказівкою Ради нацбезпеки і оборони, відкрили кримінальне провадження. За версією слідства, саме ці угоди штучно створили передумови для збільшення чисельності військ Росії у Криму і подальшої окупації.

На думку політолога Володимира Фесенка, тема Криму політична, переговорна, стала актуальною. І, можливо, у РНБО вирішили посилити цю тему інформаційно, тому що будь-які такі розслідування, по яких проходять політики, завжди мають інформаційно-політичний резонанс.

Актуально СБУ взялася за Харківські угоди: Литвина, Бойка та ще 10 топових політиків кличуть на допит

Політиків чимало. От тільки тих же 236 тодішніх нардепів притягти до кримінальної відповідальності – складно. Їх захищає Конституція, так званий індемнітет – за голосування і висловлювання. Хіба що зайти з іншого боку.

"Питання ключове не в тому, хто натискав кнопочку "за" та "проти". Ключове питання – дії, спрямовані на шкоду суверенітету. Якщо ставимо питання, що просто був проголосований закон, який не подобається, то це не має ніяких потенційних наслідків для кримінального провадження", – пояснив експерт-конституціоналіст Богдан Бондаренко.

Тобто, мають бути докази змови, тиску і протягнення закону, ймовірного корисливого мотиву, того ж білінгу дзвінків чи запису перемов. Стосуватиметься це провадження не лише нардепів, а й урядовців.

Хто їх готував, і чому не було взято до уваги, я пам'ятаю. Тоді було рішення ГНЕУ (Головного науково-експертного управління – 24 канал), яке розбило ратифікацію, що воно не відповідало, здається, навіть Конституції,

– резюмував Ігор Чаленко.

На допит у СБУ викликали 12 людей

На допит у ролі свідків в СБУ викликали 12 персон. Серед них – нардеп Юрій Бойко, колишній голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський, тодішній голова парламенту Володимир Литвин і ще безліч тогочасних топових посадовців. Але це далеко не всі причетні.

Як зауважив Петренко, є чимало гучних імен, які вже зараз не в політиці або які навіть, можливо, допомагають в чомусь владі, тому як вони з цього виходитимуть поки що незрозуміло.

Читайте також Такі документи на колінах не пишуться, – Данілов про Харківські угоди

За словами Бондаренка, є інформація в ЗМІ, що людина, яка займалась підготовкою Харківських угод зі сторони Кабміну, зараз працює в секретаріаті РНБО. Найцікавішими були троє людей – Володимир Головатий, Ринат Ахметов і Литвин.