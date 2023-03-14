ВСУ бросают россиянам "подарки" из их же пушек: харьковским танкистам нужна помощь

Харьковские танкисты переоборудовают танки, используя технику окупантов. А их боеприпасы, которые удалось забрать после деоккупации населенных пунктов, возвращают обратно с двойной отдачей. Но вместе с рвением и желанием как можно скорее выбить врага с украинских земель, защитники нуждаются в помощи.

Об этом в эфире 24 Канала подчеркнула корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она добавила, что сейчас украинские военные защищаются всем, чем могут.

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"Русский ленд-лиз" в деле

Бои с россиянами на украинском фронте не утихают. А техника работает на грани своих возможностей. Так, в начале полномасштабного вторжения на базе Харьковского танкового института было создано несколько механизированных бригад. Они переоснащают военную технику.

"Например, у этого танка не родная пушка. Она сколько настреляла, сколько "набросала подарков" оккупантам, что у нее был очень большой износ ствола. Мы взяли трофейную машину, есть такая методика сейчас и это разрешается, сняли трубу и поменяли. С этой российской трубы и их "подарки" бросаем им туда", – указывая на трофейные боеприпасы, рассказал начальник Военного института танковых войск НТУ ХПИ Александр Серпухов.

Анна Черненко о ситуации в Харькове и помощи военным: смотреть видео

Техники нужно сотни, а то и тысячи единиц

Несмотря на умелые руки наших защитников, техника им крайне необходима. Чтобы работать с закрытых позиций, украинские защитники нуждаются в старлинках, планшетах для корректировки огня на поле боя.

Помощь в технике требуется не в единицах, а в сотнях, может даже тысячах. Мы ждем помощи, чтобы поскорее отвоевать свою страну, свои земли,

– отметил командир танкового подразделения Леонид.

Волонтеры United Invest Team уже собрали для танкистов более миллиона гривен и еще миллион для одного подразделения аэроразведки.

"Нам всем нужно в 2 – 3 раза приумножить усилия, которые были в начале полномасштабного вторжения. Тогда наша общая победа наступит гораздо быстрее", – сказал волонтер United Invest Team Антон Бречко.

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