В харьковский экопарк вернулись буйволы, ранее сбежавшие из уничтоженных вольеров

Харьковский экопарк находился в "серой зоне", поэтому на сегодняшня он почти полностью уничтожен российскими обстрелами. Долгое время была неизвестна судьба многих животных и птиц, однако то, что часть из них выжила – настоящее чудо.

Вернулась в экопарк также часть буйволов, которых пытались эвакуировать еще в мае. Об этом рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко.

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Черненко отметила, что в Харькове объявили о желании восстановить разрушенный россиянами экопарк. Во время активных боевых действий эта местность отдыха была в "серой зоне", поэтому ее россияне мощно обстреливали.

Там уничтожили 90 процентов вольеров. Оттуда попытались провести эвакуацию животных из-за риска для их жизни – экопарк пострадал очень сильно. Пожарища, разбитые вольеры, также там погибли 6 сотрудников и волонтеров, среди них – 15-летний подросток,

– объяснила корреспондентка.

По ее словам, это произошло в мае, когда пытались эвакуировать буйволов, но теперь они вернулись.

"Это чудо, их не ожидали увидеть. Они разбежались во время того трагического обстрела и более полугода выживали в лесах Харьковской области. Несколько особей убили, потому что это и минная опасность, и на них охотились россияне. Теперь стадо из 5 буйволов вернулось из маленькими телятами. То есть это такое приятное возвращение", – добавила журналистка.



Виталий Ильченко / Скриншот 24 Канала

Как отметил директор экопарка Виталий Ильченко, ему звонят по телефону люди, которые говорят, что даже сегодня отлавливают их животных.

Ловили павлинов и фазанов. То есть мы надеемся, что количество найденных и сохранившихся животных будет расти. Также вернулись буйволы. Но есть реальные факты гибели приматов – шимпанзе, орангутангов и разных мелких обезьян, которые умерли от разрывов сердца и от того, что они просто разбивались в клетках во время обстрелов.

– подчеркнул директор экопарка.

По его мнению, то, что еще хоть какие-то животные остались живы после российских обстрелов, является настоящим чудом.

"Все животные бегали между снарядами все это время. Конечно же, они были очень напуганы и это просто чудо, что они выжили. Еще у нас есть одна "операция", поскольку где-то еще бегают олени", – подчеркнул Ильченко.

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Буйволы экопарка / Скриншот 24 Канала

В то же время есть другие звери и птицы, которые все еще находятся в лесах – их приманивают, чтобы вернуть. Экопарк не будут сразу восстанавливать, в частности сооружения и павильоны. Все потому, что территория объекта составляет 130 га и пока только 30 га доступны после разминирования.

До сих пор находят растяжки, боеприпасы, куски ракет и снарядов. На сегодняшний день здания в том состоянии, в котором они сейчас есть – их консервируют, делают расчеты того, как нужно восстанавливать ЛЭП, которая полностью уничтожена. После этой консервации будем ждать, что постепенно все будут восстанавливать,

– рассказала Черненко.

Пока животные будут жить в зоопарках – в частности, харьковской и многих других областях, куда их и вывезли.

"До марта экопарк был местом, где гуляли толпы – семей с детьми. Несмотря на сильное разрушение, владельцы экопарка все равно хотят его восстанавливать и не будут сдаваться. Об этом месте знали, как о точке, где спасали животных, даже исчезающих краснокнижных", – подчеркнула журналистка.

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