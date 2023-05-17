Поговорить с детьми о войне: кукольный театр в Харькове показывает спектакли под открытым небом

Харьковский театр кукол показывает спектакли во дворе. Актеры решились на такой шаг из-за определенных ограничений и мер безопасности. Они говорят со зрителем об актуальном и наболевшем – войне. Так, играют представления о подростках из Бучи.

Как отметила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, ранее данный театр давал представления в метро и называл это "подземным турне". Несмотря на то, что оккупанты не дают покоя городу, культурный фронт продолжает там свою работу и ищет любые способы, чтобы поднять дух своих зрителей.

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Спектакли во дворе

Так, коллектив кукольного театра начал показывать представления прямо во дворе. Это связано с мерами безопасности в Харькове, где нельзя массово собирать более 50 человек в помещении.

"Есть несколько мест, как подземка, где само заведение является укрытием – там разрешено большее количество. У кукольного театра есть укрытие, алгоритмы безопасности, но нет разрешения для работы в зале. Другие им не подходят, потому что у них такие камерные представления. Поэтому они просят областные власти как-то понять и что-то еще найти или открыть их зрительный зал. Пока показывают представления во дворе и продолжают нести свою культурную миссию", – пояснила журналистка.

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Истории о наболевшем

Для спектаклей актеры выбирают актуальные и наболевшие темы, рассказала Черненко. К примеру, показывают историю подростков из Бучи. Таким образом, команда наталкивает зрителей на переосмысление современных событий.

Надеемся, что на следующей неделе мы выпустим спектакль-разговор с детьми о том, что сейчас происходит. Это попытка поговорить с ребенком о войне и что он испытывает в это время,

– сказала главный режиссер театра Оксана Дмитриева.

К тому же команда привлекает местных художников к сотрудничеству. Например, премьерный спектакль "Вертеп. Война. Стихи" был поставлен по мотивам поэзии Сергея Жадана. Зрители только поддерживают подобные инициативы.

"Работа в театре сверхважная и культурный фронт должен работать. Каждый сегодня воин. Каждый делает, что умеет. Кто-то борется за независимость с оружием, а кто-то такими спектаклями", – отметила зрительница Алена Якутина.

Ближайшую встречу во дворе театр анонсирует на 20 и 21 мая. В 11 часов актеры будут играть спектакль-балаган "Волшебное кольцо" по мотивам украинской народной сказки.

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