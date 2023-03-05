Спецподразделение ГУР Kraken уничтожило башню наблюдения под Брянском: адское видео
Источник:Спецподразделение "Кракен"
Наши защитники дают отпор оккупантам не только на фронте, но и на территории самой России. Харьковские спецназовцы ликвидировали башню наблюдения в Брянской области.
Соответствующее видеодоказательство распространили сами же бойцы подразделения. Судя по ролику, защитники "демилитаризовали" камеру видеонаблюдения со второй попытки.
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Башню сбивали дроном
Силы разведки подразделения смогли поразить башню наблюдения с помощью дрона-камикадзе.
Отметим, что система наблюдения "Гренадер" предназначена для круглосуточного дистанционного мониторинга подходов к природоохранным территориям в сухопутных и водных зонах контролируемой территории.
Kraken ослепил врагов: смотрите видео
Недавние "события" на Брянщине: коротко
- 2 марта в России начали происходить удивительные вещи. Там заявили, что якобы "украинская ДРГ" проникла в один из российских поселков вблизи границы. Пропагандисты придумали разные лживые истории о гибели людей и ранении ребенка.
- Интересно, как "украинская ДРГ" могла оказаться в селе так близко к границе с Украиной. Логично, что там должны находиться российские военные. Но, получается, что российская граница сейчас совершенно незащищена.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заметил, что эта ситуация в Брянской области не имеет никакого отношения к Украине. Украинские военные работают только на временно оккупированных территориях, ведь там гораздо более важная работа.
- Ответственность на себя взял "Русский добровольческий корпус", опубликовавший видеообращение, в котором его военные рассказали, что пришли освобождать Россию от преступного путинского режима.
- На следующий день после событий на Брянщине Путин собрал заседание совета безопасности, а затем сделал несколько заявлений. Сначала он рассказал о мифических "неонацистах", якобы 8 лет "мучивших людей" на Донбассе и убивших дочь Александра Дугина в Москве.
- События в Брянской области он назвал "террористическим актом", а ответственность возложил опять на "неонацистов" и "террористов".