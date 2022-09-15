После деоккупации Харьковщины обнаружили более десятка коллаборантов: все списки – в СБУ

Обнаружили 16 коллаборантов и списки всех должностных лиц оккупационных администраций. В деоккупированных населенных пунктах Харьковской области СБУ проводит масштабные обыски и задерживает предателей.

В прифронтовых зонах востока Украины СБУ продолжает находить государственных придателей. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Списки предателей уже в руках СБУ

Только за последние несколько дней было обнаружено 16 местных, сотрудничавших с врагом. 11 из них были арестованы.

В общей сложности сотрудники СБУ проверили уже почти 7 тысяч человек в Харьковской области. Удалось получить полные списки с данными представителей бывшей оккупационной администрации, а также сотрудничавших с ними.

Также СБУ обнаружили реестры "налоговой службы" оккупантов. Теперь известны все коммерческие структуры, финансировавшие вражескую армию из-за "налогов" в российский бюджет.

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Коллаборант Николай из Харьковщины получил российский паспорт и теперь живет на вокзале в Белгороде. За три дня до освобождения Волчанска мужчина уговаривал местных перейти на сторону захватчика.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине заставило коллаборантов спешно убегать в россию. Однако, как оказалось, российские спецслужбы бросили своих новых "друзей" и приказали не пропускать их через границу.

Кстати, коллаборанты чувствуют, что пахнет жареным и пытаются отбелить свою репутацию. Предатели звонят по телефону в СБУ и говорят, что больше не хотят сотрудничать с россиянами.

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