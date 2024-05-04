В Харькове взрывы: область атаковали "Шахеды"
Харьковскую область атаковали вражеские беспилотники. Их враг запустил из Белгородской области России.
Воздушную тревогу в области объявили ориентировочно в 00:23 4 мая. Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности.
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Что происходит на Харьковщине
Группа вражеских БпЛА с Белгородщины курсом на юго-запад,
– сообщили военные по состоянию на 00:19 4 мая.
В телеграмм-каналах написали, что в регионе работает ПВО, а область атакуют "Шахеды".
Ориентировочно в 00:14 в мониторинговых телеграмм-каналах написали о первых двух дронах неустановленного типа, в 00:31, что враг запустил еще два беспилотника.
По состоянию на 00:33 в регионе работает ПВО.
В Харькове прогремели взрывы
В мониторинговых каналах написали, что по состоянию на 00:44 два беспилотника летели с Запада в направлении Харькова. Ориентировочно в 00:47 в Харькове прогремели взрывы.
Харьков – немедленно в укрытие!
– заявили Воздушные силы ВСУ в 00:52.
Уже ориентировочно в 00:56 Общественное написало о втором взрыве в Харькове, в 00:59 – еще один взрыв. По состоянию на 1:00 Воздушные силы ВСУ предупредили, что на город еще летели "Шахеды".
Городской голова Харькова Игорь Терехов написал, что по состоянию на 1:00 сообщил, что город под вражеским ударом. Он призвал людей быть осторожными.
Уже в 1:04 Воздушные силы ВСУ сообщили, что часть "Шахедов" продолжает движение в южном направлении курсом на Днепропетровщину.
Россия хочет превратить Харьков в серую зону
- Издание The Economist написало, что Россия увеличила количество ударов по Харьковской области, чтобы превратить регион в серую зону.
- Журналисты отметили, что Россия увеличила бомбардировки Харькова с декабря 2023 года. Тогда начали писать о проблемах с военной помощью от США.
- С тех пор по городу Россия нанесла удары большим количеством ракет, чем когда-либо с начала войны. Подробнее об этом читайте по ссылке.