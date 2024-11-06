Харрис и Байден готовятся позвонить Трампу, чтобы признать поражение, – СМИ

Кандидат в президенты США Камала Харрис, которую обошел Дональд Трамп на выборах, готовится позвонить республиканцу, чтобы признать свое поражение. К звонку готовится и Джо Байден.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, пишет 24 Канал. Отметим, что Дональд Трамп набрал 279 голосов избирателей.

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Байден и Гаррис готовятся позвонить по Трампу

Как рассказал один из неназванных помощников демократки, в среду, 6 ноября, демократ Камала Гаррис после победы Дональда Трампа позвонит республиканцу, чтобы признать свое поражение на президентских выборах.

Также звонок, адресованный Трампу, планирует совершить и действующий президент Джо Байден, рассказал СМИ представитель Белого дома на условиях анонимности. Также он планирует публично выступить с речью о результатах выборов.

По словам последнего, подход Байдена к победе Трампа будет состоять в том, чтобы сделать все, чего республиканец не сделал после победы Байдена в 2020 году. Байден хочет позвонить республиканцу, чтобы поздравить его, пригласить в Белый дом.

Ведь Джо Байден хочет присутствовать на его инаугурации, о готовности к чему уже ранее заявляли в Белом доме.

К слову, республиканец Дональд Трамп уже назвал себя 47 президентом США и выступил с речью в Палм-Бич перед своими сторонниками. Он пообещал, что его правление станет "действительно золотой эпохой" в истории Соединенных Штатов.