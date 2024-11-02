Есть нюанс: действительно ли Харрис будет лучшим президентом США для Украины, чем Трамп

Через три дня в США состоятся президентские выборы. Большинство украинцев считают, что для положительного результата Украины нужно, чтобы американцы выбирали кандидата от демократов Камалу Харрис.

Однако, действительно ли это так, объяснил 24 Каналу юрист, аналитик Андрей Вигиринский. Он рассказал, что вызывает беспокойство в политике и позиции Харрис.

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Что не так с политикой демократов

В проекте "USA-UA: Секретные файлы Белого дома" экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал интересные инсайты относительно веры на тот момент вице-президента Джо Байдена относительно начала войны и перспектив ее завершения.

И не сказать, что они были положительные, не говоря, что на сегодня Харрис вообще не высказывается по вопросам поддержки Украины,

– сказал Вигиринский.

К слову, на конференции по безопасности в Мюнхене, которая проходила накануне полномасштабного российского вторжения 18 – 20 февраля, вице-президент США Камала Харрис рекомендовала Владимиру Зеленскому подумать над военными шагами для подготовки Украины к ведению партизанской войны.

Обратите внимание! Экс-глава службы внешней разведки Украины экс-руководитель ГУР Валерий Кондратюк считает, что Дональд Трамп может представлять наибольшие риски для Украины, ведь лидер республиканцев имеет целью лишь свой бизнес.

Сейчас кандидат в президенты США от демократов отмечает, что она является продолжением политики Байдена по поддержке Украины. Впрочем, это тот пакет, который остается невыполненный, и объем помощи, который не позволяет изменить ход боевых действий в пользу Украины.

Неизвестно, что хуже, или лучше. Решительная политика США направлена на завершение войны при сохранении принципов ООН, непризнание территориальных экспансий с силовым компонентом, готовность Трампа вступить в коммуникацию с Россией в вопросах безопасности на Евразийском континенте, или капельная помощь от демократов, которая приводит к разрушениям и не формирует образа будущего,

– отметил аналитик.

По его словам, сейчас нет определенности, к чему демократы прилагают усилия, чтобы продолжить истощать Россию и когда она откажется от своей инициативы на поле боя, или в вопросах экспансии.

По мнению Вигиринского, политика демократов очень неопределенная и пассивная по всем украинским ноу-хау, чтобы изменить ситуацию на поле боя.