Празднование Рош га-Шана в Умани: один из хасидов внезапно скончался

Многие паломники приехали в Украину, чтобы провести в Умани праздник Рош га-Шана. К сожалению, одному из них стало плохо.

В Умани во время празднование Рош га-Шана умер еврей-хасид. Инцидент произошел вечером 17 сентября.

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Что известно о смерти паломника

Спикер главного управления Нацполиции области Зоя Вовк поделилась подробностями. По ее словам, одному из евреев-хасидов стало плохо. На место происшествия выехали медики, которые констатировали смерть паломника и сообщили об этом правоохранителям.

Полиция получила сообщение о внезапной смерти хасида около 17.30 17 сентября. Вовк заявила, что на теле умершего не обнаружено никаких следов насильственной смерти. Сведения о происшествии были внесены в учет заявлений и сообщений о совершении уголовных и других правонарушений.

Другому паломнику тоже стало плохо в Умани

Во время празднования Рош га-Шана у одного из хасидов произошел сердечный приступ. К пресс-секретарю Нацполиции Зое Вовк подошел паломник и рассказал об этом на иврите.

Полицейская побежала за ним и увидела потерявшего сознание мужчину. После этого к Зое Вовк подошел другой хасид, оказавшийся медиком.

Врач оказал паломнику помощь, а сотрудница полиции вызвала скорую. В результате его увезли лечиться в Одессу. Его жизни, к счастью, уже ничего не угрожает.

Рош га-Шана – это иудейский новый год. Евреи-хасиды отмечали его 15 – 17 сентября. В этот период многие паломники приезжают в Умань. В 2023 году их было в Украине более 32 тысяч.