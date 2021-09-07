"Хасидские кварталы": паломники не только арендуют в Умани жилье, а покупают и строят свое

На традиционное празднование Рош ха-Шана в Умань в 2021 году приехали около 30 тысяч паломников. Местные жители рассказали, что некоторые районы города уже называются "хасидскими кварталами".

Ежегодно там остается все меньше украинцев. Зато иностранцы из Израиля занимают эти территории.

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Хасиды активно покупают квартиры в Умани

По словам жителей Умани, хасиды уже не только снимают квартиры на период иудейского нового года. Они активно покупают квартиры, а также строят собственное новое жилье.

В 2021 году паломники празднуют Рош ха-Шана со значительно большим размахом, чем в прошлом году. Ведь в 2020 году приехало около 2 тысяч человек. Зато пресс-секретарь полиции Умани Зоя Вовк сообщила, что по состоянию на утро 7 сентября в городе уже находятся более 30 тысяч.

Известно, что соблюдение правопорядка обеспечивают:

600 полицейских;

200 нацгвардийцев;

около 100 работников ГСЧС;

11 правоохранителей из Израиля.

Также за ситуацией будут следить и водолазы. Ибо 7 сентября хасиды планируют осуществить религиозное купание в местном озере.

В 2021 году власти Умани выделили больше денег на вывоз мусора. К тому же впервые был введен дополнительный туристический сбор с паломников – 300 гривен с человека в сутки.

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