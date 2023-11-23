Достижение мира в Украине: у президента Аргентины есть предложение для Зеленского

Аргентина может стать страной, в которой состоится мирная конференция по войне России против Украины. Участие в конференции могут принять страны Латинской Америки и Украины.

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию по достижению мира в Украине.

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Зеленский пообщался с Милеем

"Президент Милей провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной", – говорится в публикации советницы политика по внешней политике Дианы Мондино.

Накануне президент Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным аргентинским коллегой Хавьером Милеем.

Зеленский поздравил Милея с победой в президентских выборах и поблагодарил его за то, что тот с первых дней великой войны неизменно поддерживает Украину.

Я благодарен вам за то, что вы не пытались балансировать между добром и злом, и сразу решительно заявили о своей поддержке Украины. Украинцы все это видели. И мы вам очень благодарны за это,

– сказал глава государства.

Зеленский пригласил Аргентину продолжить участие в имплементации "формулы мира", в частности направить своего представителя на следующую встречу советников по национальной безопасности и политическим советникам.

Самого Милея Зеленский пригласил посетить Украину.

Что известно о Хавьере Милее