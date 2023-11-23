Достижение мира в Украине: у президента Аргентины есть предложение для Зеленского
Источник:Deutsche Welle
Аргентина может стать страной, в которой состоится мирная конференция по войне России против Украины. Участие в конференции могут принять страны Латинской Америки и Украины.
Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию по достижению мира в Украине.
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Зеленский пообщался с Милеем
"Президент Милей провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной", – говорится в публикации советницы политика по внешней политике Дианы Мондино.
Накануне президент Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным аргентинским коллегой Хавьером Милеем.
Зеленский поздравил Милея с победой в президентских выборах и поблагодарил его за то, что тот с первых дней великой войны неизменно поддерживает Украину.
Я благодарен вам за то, что вы не пытались балансировать между добром и злом, и сразу решительно заявили о своей поддержке Украины. Украинцы все это видели. И мы вам очень благодарны за это,
– сказал глава государства.
Зеленский пригласил Аргентину продолжить участие в имплементации "формулы мира", в частности направить своего представителя на следующую встречу советников по национальной безопасности и политическим советникам.
Самого Милея Зеленский пригласил посетить Украину.
Что известно о Хавьере Милее
- Милей выиграл выборы президента, набрав 55,8% голосов против 44,2% у министра экономики Серджио Массы из левоцентристского правительства.
- Новый президент Аргентины говорил, что выступает за отказ от установления отношений с Россией, Бразилией и Китаем. Политик выступал с заявлениями в поддержку Украины в войне с Россией.
- В то же время Милей является поклонником Дональда Трампа и называл его "одним из лучших президентов в истории Соединенных Штатов".