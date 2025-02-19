Россия ударила УАБом по дому в Херсоне: разрушено 15 квартир, под завалами могут быть люди

Поздно вечером 19 февраля российская авиация нанесла авиаудар УАБом по многоэтажке в Херсоне. В результате циничной атаки полностью разрушен целый подъезд, а под завалами до сих пор могут быть люди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.

К теме В Херсоне КАБ попал в многоэтажку: пострадали дети: пострадали дети

В результате удара полностью разрушен подъезд

Ночью российская армия нанесла авиаудары 3 УАБами по Херсону. По данным следствия, 19 февраля 2025 года, ориентировочно с 22:30 по 23:40, военные страны-агрессора совершили массированные авиаудары управляемыми авиационными бомбами по Херсону и населенным пунктам региона.

Одно из попаданий авиабомбы было зафиксировано в центральной части города. Оккупанты цинично ударили по 10-этажке. В результате атаки полностью разрушен подъезд – 15 квартир с 1 по 10 этаж. Кроме того, в 80 квартирах выбило стекла.

Многоэтажка в Херсоне после авиаудара: смотрите видео

В общем, в результате авиаудара пострадало 6 человек, двух из которых работники ГСЧС спасли с 8 и 9 этажей разрушенного здания. Сейчас в больнице находятся двое пострадавших детей – это двойняшки, мальчик и девочка в возрасте 14 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Также госпитализировали 47-летнего мужчину, который находился в комнате дежурного автостоянки недалеко от места прилета. Он получил осколочное ранение и перелом кости ноги.

Еще трем мужчинам бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте. У пострадавших – контузии, а также у одного из херсонцев – ушиб головы.

Под завалами могут быть люди, поэтому спасатели продолжают разбирать конструкции разрушенного дома. Также к ликвидации последствий атаки привлечены полицейские, врачи, коммунальщики, волонтеры и городские власти.

В результате авиаударов также повреждения и разрушения получили гражданские объекты, среди которых частные и многоквартирные дома, автостанция, медицинский центр, а также учебное заведение.