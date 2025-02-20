Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

До теми У Херсоні КАБ влучив у багатоповерхівку: постраждали діти

Унаслідок удару вщент зруйновано під'їзд

Уночі російська армія завдала авіаударів 3 КАБами по Херсону. За даними слідства, 19 лютого 2025 року, орієнтовно з 22:30 по 23:40, військові країни-агресорки здійснили масовані авіаудари керованими авіаційними бомбами по Херсону та населених пунктах регіону.

Одне з влучань авіабомби було зафіксовано у центральній частині міста. Окупанти цинічно вдарили по 10-поверхівці. Унаслідок атаки повністю зруйновано під'їзд – 15 квартир з 1 по 10 поверх. Крім того, у 80 квартирах вибило шибки.

Багатоповерхівка у Херсоні після авіаудару: дивіться відео

Загалом, внаслідок авіаудару постраждало 6 осіб, двох з яких працівники ДСНС врятували з 8 та 9 поверхів зруйнованої будівлі. Наразі у лікарні перебувають двоє постраждалих дітей – це двійнята, хлопчик і дівчинка віком 14 років. Їхній стан медики оцінюють як задовільний.

Також шпиталізували 47-річного чоловіка, який перебував в кімнаті чергового автостоянки неподалік місця прильоту. Він дістав уламкове поранення та перелом кістки ноги.

Ще трьом чоловікам бригада швидкої надала медичну допомогу на місці. У потерпілих – контузії, а також в одного з херсонців – забій голови.

Під завалами можуть бути люди, тому рятувальники продовжують розбирати конструкції зруйнованого будинку. Також до ліквідації наслідків атаки залучені поліцейські, лікарі, комунальники, волонтери та міська влада.

Унаслідок авіаударів також пошкоджень та руйнувань зазнали цивільні об'єкти, серед яких приватні та багатоквартирні будинки, автостанція, медичний центр, а також навчальний заклад.