Приказ о создании украинских военных администраций в Херсонской области появился вечером 9 ноября на официальном сайте президента. Произошло это на фоне новостей о том, что Россия выводит свои войска из Херсона.
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Где будут новые военные администрации
В указе, который подписал Зеленский, говорится, что документ принят во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения". В частности, военные администрации появятся в следующих населенных пунктах:
- селе Долматовка Скадовского района Херсонской области;
- городе Голая Пристань Скадовского района Херсонской области;
- городе Каховка Каховского района Херсонской области;
- селе Крестовского Каховского района Херсонской области.
Скадовский и каховский районы Херсонской области: показываем на карте
Административное деление Херсонщины / Фото с сайта "Децентрализация"
Контрнаступление ВСУ на Херсон: актуальная информация
- Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань после обеда рассказывал, что на окраинах Снигиревки Николаевской области – жестокие бои, а возле Берислава Херсонской области оккупанты обустраивают позиции и вкапывают вилку количество техники.
- Позже в сети начали распространяться фоторафии, на которых видны флаг над Снегиревкой и украинским воином на фоне моста, который раньше был под контролем россиян. По состоянию на 18:00 официальной информации о том, удалось ли Вооруженным Силам освободить город, не было.
- Херсонский активист Молчанов рассказал о том, что Вооруженным Силам удалось полностью разгромить врага на этом направлении и даже заставить оккупантов совершить "жест доброй воли".
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- Оккупанты осознают свое неизбежное поражение, поэтому бегут с Правобережья Херсонщины на левый берег Днепра. Однако, там они начинают создавать новые линии обороны. По всей вероятности, готовятся к решающим боям с Вооруженными Силами Украины.
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