Удары ВСУ свидетельствуют, что первый этап освобождения Херсонщины начался, – Хлань

Генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что Херсон освободят в ближайшее время. Он призвал местных ждать.

Херсонский депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал 24 каналу, что Украине, прежде всего, необходимо разрушить планы россиян по "референдуму". То есть в сентябре зайти в Херсон и освободить правобережье.

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"Все подготовительные действия наших Вооруженных Сил – это и есть начало первого этапа освобождения правобережья. Поэтому я думаю, что его в ближайшее время освободят от оккупантов", – сказал Хлань.

Военные будут достигать тыловых позиций оккупанов

По словам Хланя, левобережье будет вторым этапом освобождения. Это случится позже, потому что освободив правобережье, Украина сможет нанести огневое поражение в любую часть Херсонщины.

Большое скопление россиян есть на админгранице с Крымом. Они располагались в Геническе, Новотроицком, Чаплинке и Каланчаке. Эти населенные пункты сейчас недостижимы для нашей артиллерии, но с правобережья их можно достать. А с Запорожья можно начинать зачистку и освобождение левобережья Херсонщины,

– отметил депутат.

Потери врагов

Украинские защитники попали в склад вражеского оружия в управлении Каховского канала Херсонской области. Военным удалось не задеть стратегически важные объекты. Хлань показал фото с обстрелом.

В разведке также отметили, что у россиян нет ротации в Херсонской области и они находятся под обстрелами ВСУ. Они жалуются на это родственникам.

Обратите внимание – Хлань об освобождении Херсонщины: смотрите видео