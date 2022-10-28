Оккупанты заселяются в дома, откуда "эвакуировали" людей: какая ситуация в Херсоне

Россияне в Херсоне заходят в заброшенные дома херсонцев и сидят там. Также следует учесть, что оккупанты отнюдь не "эвакуировали" из Херсона 35 тысяч человек, как они хвастаются.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что вполне вероятно, что оккупанты вывезли из города до 20 тысяч херсонцев.

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Частично, по словам Молчанова, – это сторонники русского мира и откровенные коллаборанты, а другие – возможно, побоялись обстрелов.

"Поставка продуктов питания из свободной Украины, в Херсоне прекратилась давно. Следовательно, правый берег Херсона в ближайшее время может оказаться на грани гуманитарной катастрофы, ведь россияне вряд ли будут заниматься поставкой", – говорит активист.

Что происходит в Херсоне и области

Если мы говорим о прифронтовых городах и селах, которые просуществовали в оккупации до освобождения, то там не было никаких гражданских властей, местные коллаборанты, в лучшем случае – указывали на те места, которые можно ограбить,

– говорит Молчанов.

По словам общественного деятеля, такая же ситуация сейчас и в Херсоне – в городе отсутствуют органы власти, никакой судебной системы не было. Также Молчанов отмечает, что в городе нет связи, россияне контролируют трафик с мобильных телефонов, именно поэтому очень часто выключают сеть тогда, когда на переправу выходят большие колонны техники.

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Город ждет тотальное безвластие, ведь нет никакой власти – херсонцы сейчас сами себе власть.

"Эвакуация" из Херсона

С помощью так называемой эвакуации гражданских из Херсона, а также якобы вывод своих войск россияне хотели использовать опыт ВСУ. Мы информационно сообщали и распространяли тему наступления на Юге, а сами деоккупировали Харьковскую область. Так они потеряли стратегическую инициативу, теперь пытаются ее восстановить обманом.

Что происходит в Херсонской области