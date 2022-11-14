Верят в "договорняк" между США и Россией, – Молчанов о действиях оккупантов на левом берегу

После успешного наступления ВСУ российские оккупанты сбежали из Херсона и отступили на левый берег Днепра. Среди захватчиков сейчас распространяется мнение о наличии некоего "договорняка" руководства России с США.

Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. По мнению активиста, ключевыми пунктами для определения намерений оккупантов сейчас является Скадовск и Чаплинка.

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Оккупанты верят в "договорняк" между США и Россией

Молчанов отметил, что российские оккупанты организовали свою оборону на левом берегу Херсонской области, но есть возможности обходить ее с тыла. Именно благодаря этому она окажется недееспособной.

Тем более что у россиян сейчас наблюдаю такие настроения. Во-первых, снова, как и было с правобережьем, появляется самоуспокаивающее у них мнение о том, что есть некий "договорняк", как они это называют, между Соединенными Штатами и Россией,

– заявил херсонский активист.

По его словам, оккупанты считают, что, мол, США на что-то разменяли. То есть Путин договорился об отступлении и что-то получил от Соединенных Штатов – деньги, зерновое соглашение или что-нибудь другое.

Молчанов рассказал о действиях россиян на левом берегу Херсонской области и господствующих среди них настроениях: смотрите видео

Почему такие настроения властвуют среди россиян

Молчанов отметил, что захватническая армия, с одной стороны признала, что ее оборона безнадежна. С другой, когда россияне действительно начали отступать с правобережья Херсона, то у них распространились мысли о том, что они могли там еще держаться.

Дальше все это выливается в то, что сейчас у них такое мнение распространяется уже о левом берегу. То есть они считали, когда Украина начала обстреливать переправы с ними во время их отступления, что это какой-то коварный удар в спину. Мы так не договаривались, мол,

– сказал херсонский активист.

Он отметил, что оккупанты сами себя в чем-то убеждают и сейчас они делают то же самое, особенно, учитывая объявленную эвакуацию и вывоз всех возможных коллаборантов из прибрежных локаций на левом берегу.

Они проводят такие аналогии, так же было на правом берегу и поэтому действительно уже не пытаются по крайней мере в районах новой Каховки или Голой Пристани рассказывать, что Россия здесь навсегда,

– заявил Молчанов.

То есть, добавил он, пропаганда как таковая отсутствует. А все местные жители говорят, что кроме военных российских патрулей ничего не осталось. Похоже на то, что каратели сбежали из прибрежных локаций на левом берегу.

По мнению активиста, ключевыми пунктами для определения намерений оккупантов являются Скадовск и Чаплинка. Геническ должен быть в последнюю очередь, потому что к нему сейчас еще нет доступа из нашего дальнобойного оружия.

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