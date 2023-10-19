Россияне обстреляли Корабельный район и центр Херсона: есть раненые

Россияне снова атакуют Херсон. Оккупанты обстреливают город с временно оккупированного Левобережья.

В Херсоне были слышны взрывы. Российская армия била по Корабельному району города.

Смотрите также Ракетные удары по Николаеву и Павлограду: все, что известно о новой массированной атаке по Украине

Херсон под обстрелом

В 9:44 глава Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил о том, что в Херсоне раздаются взрывы. Под вражеским обстрелом оказались центр города, а также Корабельный район. По словам Мрочко, россияне ведут огонь из временно оккупированного Левобережья.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Перейдите к более безопасным местам! Не находитесь на открытом пространстве!

– говорится в сообщении Мрочко.

В 11:00 в местных властях сообщили о последствиях вражеской атаки. Известно, что ранения получили трое мирных жителей. Женщина 49 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Двое мужчин 1964 и 1983 годов рождения доставлены в больницу на дообследование.

Оккупанты ночью и утром запускали по Украине ракеты и "Шахеды"

Очередная массированная атака Украины продолжалась с 20:00 18 октября до 5 утра 19 октября. В воздушных силах уточнили, что враг запустил по Украине как ракеты, так и дроны. Так, враг выпустил 9 "Шахедов" и 8 ракет (в том числе 5 "Искандер-М", 1 зенитная управляемая ракета С-300 и 1 управляемая авиационная ракета Х-59). Воздушным силам удалось сбить одну ракету и 3 дрона.

Под вражеской атакой находились объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Павлограде и Сумах есть попадание в объекты инфраструктуры