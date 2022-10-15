Из последних сил: Жданов спрогнозировал, сколько еще россияне смогут держаться в Херсоне

Наши воины продолжают контрнаступление и деоккупацию населенных пунктов на Юге. В Херсоне оккупанты будут пытаться держаться до последнего и сбегут оттуда под давлением ВСУ.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что из Кремля дали жесткий приказ оккупационным войскам держать Херсон любой ценой.

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Как долго оккупанты будут держать Херсон

Жданов считает, что российские захватчики сбегут из временно оккупированного Херсона только под давлением Вооруженных Сил Украины.

Если мы сломаем сопротивление, то оборона там может обрушиться и они будут убегать,

– подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что из Кремля дали жесткий приказ оккупационным войскам не делать ни шагу назад и держать Херсон любой ценой. А то, что россияне там готовятся и начинают эвакуационные мероприятия, идет вопреки указаниям командования в Москве.

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Когда ВСУ могут освободить Херсон

Жданов отметил, что фронт там может рухнуть. Но российские войска более или менее удерживают свою группировку в Херсонской области и оказывают очень серьезное сопротивление.

Они сейчас пытаются максимально наладить поставки этой группировки,

– заявил военный эксперт.

По его словам, российские захватчики набросали через шлюз на Каховской ГЭС, где наши защитники сломали мост, уже три однопутных легких мостика.

И по этим мостам идет обеспечение группировки войск. Поэтому они пытаются удерживать этот берег,

– сказал Жданов.

По его мнению, оккупанты не смогут долго этого делать. Через некоторое время, возможно, до конца месяца точно можем рассчитывать на то, что ВСУ либо войдут в Херсон, либо его освободят.

Контрнаступление ВСУ на Херсон: что известно

Украинские силы обороны продвигаются на Юге все ближе к Херсону. Поэтому оккупанты вынуждены отступать и закреплять новые линии обороны.

Западные СМИ прогнозируют освобождение Херсона уже на следующей неделе. Однако в Украине воздерживаются от громких заявлений, но делают яркие намеки.

Депутат Херсонского областного совета, военный ТРО Сергей Хлань отметил, что россияне, вероятно, готовятся к "финальной битве" за Херсон.

от российских оккупантов. В частности, в Херсонской области захватчиков выгнали уже из 75 городов и сел.