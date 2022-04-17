В Херсон на "референдум" оккупанты свозят "зомбированный электорат" с захваченных территорий
Источник:Оперативное командование "Юг"
Оперативное командование "Юг" сообщило, что запугивание, насилие, издевательство над украинцами поощряется российским военным командованием в Херсонской области.
Согласно информации, в перерывах между обстрелами армия мародеров бесчинствует на временно оккупированных территориях Херсона.
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Также российские военные своим присутствием в населённых пунктах области создают гуманитарный кризис.
В самом Херсоне оккупанты продолжают подготовку и агитацию местных к участию в "референдуме" по созданию очередной недореспублики, – сообщили в командовании "Юг".
По их словам, трансляции пропагандистских каналов, распространение листовок не дают уверенного успеха в политической профанации. Поэтому оккупанты свозят автобусами "зомбированный электорат" с других захваченных территорий.Важно! Российские оккупанты на временно оккупированной территории Херсона хотят создать квазиреспублику. Для этого они готовятся к псевдореферендуму и даже печатают бюллетени.
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