Какие опасности остались в Херсоне от российских войск: объяснение Жданова

Почти каждую ночь от российских обстрелов страдают Никополь и Марганец. К сожалению, Херсон может пополнить этот перечень.

Об этом у себя на ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он также отметил, что теперь российская артиллерия с левого берега может доставать в Херсон.

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Но, по словам Олега Жданова, Николаев уже не будет так страдать от разрушений, потому что в город не будут доставать С-300 и реактивная артиллерия.

Херсон еще ждет долгий процесс разминирования – нужно разминировать не только площадь, но и дома. Поэтому я бы настаивал на том, чтобы херсонцы пока не возвращались домой – пока слишком опасно,

– резюмирует Жданов.

Вместе с уходом из городов россияне грабят все, что можно вывезти. Также они разрушили все – вышки мобильной связи, котельные.

Олег Жданов призвал пока не возвращаться в Херсон: смотрите видео

Херсон снова под украинским флагом – как это было

11 ноября спецподразделения ВСУ вошли в Херсон. Местные жители со слезами на глазах встретили украинских защитников на площади, скандируя "ВСУ". В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ.

Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что освобождение населенных пунктов происходит в несколько этапов. По ее словам, в Херсон вошли спецподразделения. Однако основные войска ВСУ находятся на подходе к городу.

А в Генштабе ВСУ заявили, что подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра. Ранее в сети опубликовали видео с машины россиян, ехавших из Херсона. На записи оккупанты жалуются на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на свою Родину.

В Министерстве обороны Великобритании предположили, что россияне начали готовиться к отступлению раньше, чем 11 ноября — еще в конце октября. Жители Херсона вышли на улицы, чтобы встретить украинских военных и отпраздновать освобождение.