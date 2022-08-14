Большинство военного руководства россии уже покинули Херсон, – Соболевский

Деокупация Херсона – это лишь дело времени. Похоже, это понимают и россияне, военный руководящий состав которых уже покинул областной центр.

Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он подтвердил, что россия перебрасывает своих офицеров с правобережья на левобережье Херсонской области.

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российское руководство убегает, пока есть возможность

Значительная часть военного руководства уже покинула Херсон, потому что понимают, что очень опасно им там находиться. И в тот момент, когда ВСУ перейдут к активной фазе деоккупации Херсона, то у них не будет возможности и времени в полном объеме выехать,

– рассказал Соболевский.

Он отметил, что такое заблаговременное бегство военного руководства россии, очень "круто" скажется на личном составе оккупантов, которые остались в областном центре. Потому что они понимают, если уж их руководство покинуло Херсон, то все их месседжи "россия в Херсоне – навсегда" – это лишь пропаганда и не более.

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ВСУ, похоже, еще раз попали в Антоновский мост

Заместитель главы Херсонского облсовета также отметил, что ночью были слышны взрывы с направления Антоновского моста. Впрочем, говорить что-то наверняка пока рано, следует дождаться официального подтверждения от ВСУ и от Генштаба. Но Соболевский пояснил, что очередной удар по мосту – вполне оправдан.

"оккупанты пытаются восстановить мосты. Хотя те работы, которые они проводят по восстановлению, некачественные и без соблюдения технологий", – подчеркнул Соболевский.

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По его словам, местные отказываются помогать россиянам восстанавливать эти пути. Но для оккупантов они очень важны, потому что при их отсутствии, разрушается их логистическая система.

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